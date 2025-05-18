26歲美女康復師傳承家業兼做回收不嫌苦：能賺錢有什麼好介意？
撰文：ETtoday
出版：更新：
四川成都一名26歲的康復師熊小姐近日分享副業「撿回收」，在網上引起熱議。熊小姐表示，平時白天就是在醫院當康復師，下班後去父母開的回收場，幫忙撿回收、分類回收：「賺得比醫院還多。」
【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇
+7
據《瀟湘晨報》報導，熊小姐表示，白天她是成都一家私立醫院康復師，為住院的老年人做康復治療，每天早上八點上班，下午五點半下班，下班後就去父母開的回收站幫忙：
「我多做點父母就少幹點，我這樣也算是多學習了一項技能。」
她說道，家裡的回收站主要收金屬類的廢棄物：
「金屬廢棄物分類挺多，每天要理貨，把每個種類分好堆起來，再賣出去，我還要搬貨，自己手臂上都長出肌肉了，回收站除我們一家外，還有兩個工人，負責操作機器，我每天都幫忙到10點，再和父母一起回家。」
熊小姐表示，自己從小學就開始給父母幫忙，長大後也不排斥：
「能賺錢，有什麼好介意的，醫院一個月的薪水是4000元（人民幣，下同），在回收站賺的錢比醫院多。」
【相關圖輯】環保｜大便從不用衛生紙！一家六口共用毛巾擦屁股：不如想像中那麼髒（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+7
她還表示，她在學校學習的是復健治療專業，畢業後進入醫院，已經四年了：
「在醫院時，自己也很注意個人衛生，回家後又是另一副樣子，不過回收金屬並不髒，只是會有些鐵鏽黏在衣服上，身上並不髒，醫院和回收站這兩份工作的轉換，我調節得很好。」
【相關圖輯】環保｜美國最新研究警告 嚼口香糖恐將「大量塑膠微粒」吃入肚（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+7
有網友質疑，熊小姐是故意擺拍，為了賺流量。熊小姐對此否認，並表示，自己只是記錄日常，而且她從2020年就開始上傳回收站的影片了。
1袋垃圾罰$3000！小紅書女放垃圾桶這裏 下秒被便衣人員開罰單不滿天仁茗茶膠袋要加1元！元朗背心大叔爆粗狂鬧收銀員：X你老XChatGPT 4o｜每句「謝謝」藏沉重代價 OpenAI竟因此年燒數千萬？紙杯喝熱咖啡竟有9大危害？醫生揭「塑膠微粒全下肚」：增罹癌率研究揭大腦塑膠微粒含量「足以製造小湯匙」一產品專家呼籲要避用阿根廷驚現新品種水豚？一身綠色竟是全球暖化惹的禍 專家揭原因
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】