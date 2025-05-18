26歲美女康復師傳承家業兼做回收不嫌苦：能賺錢有什麼好介意？

四川成都一名26歲的康復師熊小姐近日分享副業「撿回收」，在網上引起熱議。熊小姐表示，平時白天就是在醫院當康復師，下班後去父母開的回收場，幫忙撿回收、分類回收：「賺得比醫院還多。」



熊小姐是一名私立醫院的康復師。（微博圖片）

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據《瀟湘晨報》報導，熊小姐表示，白天她是成都一家私立醫院康復師，為住院的老年人做康復治療，每天早上八點上班，下午五點半下班，下班後就去父母開的回收站幫忙：

「我多做點父母就少幹點，我這樣也算是多學習了一項技能。」



熊小姐在回收站工作的樣子。（微博圖片）

她說道，家裡的回收站主要收金屬類的廢棄物：

「金屬廢棄物分類挺多，每天要理貨，把每個種類分好堆起來，再賣出去，我還要搬貨，自己手臂上都長出肌肉了，回收站除我們一家外，還有兩個工人，負責操作機器，我每天都幫忙到10點，再和父母一起回家。」



她說道，「我還要搬貨，自己手臂上都長出肌肉了。」（微博圖片）

熊小姐表示，自己從小學就開始給父母幫忙，長大後也不排斥：

「能賺錢，有什麼好介意的，醫院一個月的薪水是4000元（人民幣，下同），在回收站賺的錢比醫院多。」



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她還表示，她在學校學習的是復健治療專業，畢業後進入醫院，已經四年了：

「在醫院時，自己也很注意個人衛生，回家後又是另一副樣子，不過回收金屬並不髒，只是會有些鐵鏽黏在衣服上，身上並不髒，醫院和回收站這兩份工作的轉換，我調節得很好。」



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有網友質疑，熊小姐是故意擺拍，為了賺流量。熊小姐對此否認，並表示，自己只是記錄日常，而且她從2020年就開始上傳回收站的影片了。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】