京港澳高速磁懸浮提速測試破650km　武漢⇋廣州僅需1.7小時

湖北東湖實驗室16日成功以650公里時速測試新建1公里磁懸浮試驗線，未來有望突破800公里，為京港澳高速磁懸浮鋪路。根據最新規劃，廣州至北京將以超高速磁懸浮串連，武漢至廣州只需約1.7小時。



據《長江雲新聞》報道，6月16日，湖北東湖實驗室傳來最新消息，在高速磁懸浮電磁推進技術的新中心，測試小車穩定「飆」出650km/h的速度。這一突破性成就得益於實驗室新近安裝完成的1公里高速磁懸浮測試線，該測試線具備高精度速度控制和高加速能力。

湖北東湖實驗室高速磁懸浮電磁推進技術創新中心主任李衛超介紹，這條1公里高速磁懸浮測試線還有很大的提速空間，未來或將突破800km/h。

國家鐵路局將推動時速400公里級高速鐵路關鍵技術、600公里級高速磁懸浮系統技術儲備等重大科技研發。（新華社）

建成後，這一試驗平台將成為一個開放、合作、共享的試驗基地，能夠開展包括開放大氣環境下的動模試驗、速度標定試驗、抗過載試驗等大型科研活動，為高速磁懸浮軌道交通、低空經濟、航天電磁發射等提供硬核支撐。

根據最新規劃，京港澳高速磁懸浮啟動規劃，從武漢⇋廣州，僅需約1.7小時！近日，廣州市政府辦公廳印發《廣州市綜合立體交通網規劃（2023—2035年）》，《規劃》中透露，廣州正超前謀劃與其他超大城市間高速磁懸浮通道布局及實驗線建設，京港澳高速磁懸浮由廣州經長沙、武漢、鄭州、石家莊至北京。建成後，武漢2小時內可抵達廣州。

據了解，上海已於2003年開通磁懸浮示範線，這是全球首條商業高速磁懸浮，從上海浦東機場至龍陽路站，全長30公里，最高速度為430km/h。而北京、長沙也建設運營了中低速磁懸浮線路，設計時速100km/h。

在研發方面，2021年，青島下線全球首套時速600公里高速磁懸浮系統，採用「高溫超導磁懸浮」技術，實現零摩擦、低能耗等技術指標，推動工程化驗證。同年，西南交通大學「超級高鐵」實驗室實現了真空管道磁懸浮試驗（時速620km/h），成都也搭建了全球首個高溫超導磁浮環形試驗線（設計時速150km/h）。

據悉，磁懸浮列車時速到600公里已是當今世界最先進的軌道交通技術。