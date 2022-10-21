有片｜世界首個電磁橇在山東濟南運行　磁懸浮速度突破1000公里

10月20日，《央視》報道稱世界首個電磁推進地面超高速試驗設施——「電磁橇」在山東濟南運行，它可以將1噸重及以上的物體加速到每小時1,030公里，創造大質量超高速電磁推進技術的世界最高速度紀錄。



最高運行速度每小時1000公里超高速磁懸浮試驗系統「電磁橇」，是世界首個電磁驅動地面超高速科學研究與實驗設施，擁有高速大推力直線電機、百兆瓦級寬頻變頻供電等五大關鍵核心技術。

此前報道稱，中科院科創城先進電磁驅動技術及裝備項目為2021年山東省重大項目，總投資33億元（人民幣），致力於打造國家先進電磁驅動技術創新基地。據了解，該項目於2019年10月開工建設，電磁橇及其配套設施於2021年9月完工交付，2021年12月底正式投入使用。

據了解，電磁橇項目將為先進材料、高速空氣動力學、衝擊與碰撞力學等民用前沿基礎科學探索研究提供測試保障條件，也可以為制導、引信、慣性導航、救生等前沿裝備研製提供新一代高性能試驗測試環境。

預計電磁橇的成功將帶動大功率電力變換與控制、磁懸浮、超導強磁場以及超高速電磁發射與推進等多方面前沿技術的快速發展，為中國電磁驅動及相關領域的研究開發、成果轉化和產業化。