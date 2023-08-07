廣深港籌劃設計磁懸浮線路將延伸至九龍？港府回應01：無參與規劃

廣州市委機關報《廣州日報》6日（周日）報道指，廣深港正謀劃設計時速650公里的磁懸浮線路，目前已有4個線路方案，均預留往北延伸至廣州白雲機場，往南延伸至香港九龍。



香港運輸及物流局7日（周一）回覆《香港01》稱，《廣州日報》報道中提及的磁懸浮列車方案屬內地基建項目，特區政府並無參與規劃，現階段亦沒有興建磁懸浮列車的計劃。



《廣州日報》報道指，中國工程院院士、俄羅斯工程院外籍院士、北京交通大學雙聘院士、深圳大學土木與交通工程學院院長陳湘生介紹，廣深港主軸位於大灣區經濟最為發達、單位人口聚集度最高的知識密集型產業走廊內，2017年客流密度為10963萬人，已趨於飽和。

2035年廣深港主軸客流密度將達到2.6億人，能力缺口約4000萬人。因此，需新增1條高速項目來實現滿足廣深港交通需求，此外的8個城市主城區中心間客流聯繫也需要高速通道來解決發展不平衡不充分問題。

廣深港磁懸浮線路一共有4個方案，方案一為「廣州東站—東莞莞城—深圳香蜜湖」；方案二為「廣州東站—東莞虎門—深圳前海」；方案三為「珠江新城—廣州南沙—深圳前海」；方案四為「廣州站—廣州南沙—深圳前海」。4個方案都預留往北延伸至白雲機場，往南延伸至香港九龍。

陳湘生介紹，目前方案一為優選方案，但是否實施還未可知，「除了廣深，滬杭、成渝等地都在謀劃興建磁懸浮線路，看誰能率先上馬」。

港府：並無參與規劃

香港運輸及物流局回覆《香港01》稱，《廣州日報》報道中提及的磁懸浮列車方案屬內地基建項目，特區政府並無參與規劃，現階段亦沒有興建磁懸浮列車的計劃。

香港運輸及物流局稱，隨着廣深港高速鐵路香港段於2018年9月開通，與國家高鐵網絡連接，來往香港與其他粵港澳大灣區城市的時間已大大縮短。特區政府及港鐵公司會與內地當局探討各項優化廣深港高鐵服務的措施，以加強香港與其他大灣區城市間的互聯互通。

香港運輸及物流局稱，與此同時，港府正透過港深政府共同成立的「港深跨界軌道基礎設施建設專班」就港深西部鐵路（洪水橋至前海）和北環線支線等跨境鐵路項目展開跟進工作，共同構建「軌道上的大灣區」。