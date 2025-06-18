中國工人濫用免簽赴馬來西亞｢搶飯碗｣　業者嘆：性價比完勝本地人

近來，馬來西亞社交媒體平台出現越來越多來自中國承包商的廣告，主打從室內設計、裝修到家具安裝的一站式服務。他們以效率高、手藝好、價格低為賣點，成功吸引不少馬來西亞消費者的關注。



一名自稱是「簽證中心負責人」的中國籍女博主發片聲稱，雖然有中國裝修團隊借著免簽措施來馬國搶生意的行為確實不合法，但馬國業者更應對自己的低效率自我反省。（網絡圖片）

一些中國承包商利用免簽政策，安排工人以旅遊名義入境馬國開展工作。（資料圖片/VCG）

然而，不少馬國建築與裝修業者反映，一些中國承包商在網上接單，利用免簽政策，安排工人以旅遊名義入境馬國開展工作，有些甚至從中國帶入整個施工團隊。

馬國比覓裝修有限公司執行董事林師行接受《聯合早報》訪問時說，免簽政策為中國人入境馬國提供了極大便利。部分中國承包商在網上接單後，會先在中國完成室內設計、預製家具及櫥櫃等，再派工人到馬國負責安裝等工作。

林師行解釋，裝修工程通常分階段進行，涵蓋木工、瓷磚、水電工及家具安裝等環節。「這些中國工人分批抵達馬來西亞，在免簽停留期限內就可完成各自負責的工序。」

馬國與中國自2023年12月1日起實施互免簽證政策，允許雙方公民免簽入境並停留最長30天。今年4月，兩國同意將免簽停留期限延長至90天。免簽政策僅限於旅遊及探親等非盈利目的，嚴禁從事任何形式的工作或商業活動。

《聯合早報》記者瀏覽社媒小紅書時發現，不少中國博主刊登裝修廣告，接馬國的工程。他們標榜「中國工藝」，聲稱「手速快過本地師傅」。記者詢問一些博主，中國工人是否持有工作準證，他們回應說「有證」，但沒有出示相關證明。

隨著中國工人湧入建築與裝修市場，並以低成本及高效率搶佔商機，馬國業者稱他們面臨前所未有的壓力。（資料圖片/VCG）

中國裝修工只收馬國價格的一半 馬國業者難競爭

隨著中國工人湧入建築與裝修市場，並以低成本及高效率搶佔商機，馬國業者稱他們面臨前所未有的壓力。

林師行坦言，馬國建築與裝修業普遍依賴印尼及孟加拉的勞工；相比之下，中國工人的技術和手工更好，工作效率更高，獲得馬國華人屋主和業主的青睞。

他指出，自免簽政策實施以來，許多同行的生意已明顯受到影響。「中國工人大多實行『九九六』工作制，無論是材料還是人工費，整體成本往往只需本地的一半，我們很難跟他們競爭。」

馬國系統集成商歐建富受訪時透露，他近期在雪隆一帶的工業區施工時發現，許多工廠的裝修工程由中國人承接，這個現象在馬中合資的工廠尤為普遍。

歐建富認為，這不僅削弱馬國人的就業機會，也帶來建築安全隱憂。他舉例說，中國工人在工地使用的電器插頭，往往不符合馬國的標準。「工業區的高壓電系統應由持證電工（chargeman）負責電流調配，但他們經常跳過這個程序。」

中國人濫用簽證從事商業活動的現象，也擴張至零售業、旅遊業及攝影行業等多個領域。近日，不少馬國攝影師投訴稱，有中國攝影團隊以299令吉（約540港幣）的低價配套搶生意，並高薪挖角當地化妝師。

雪蘭莪州居民黃錦偉（35歲，商人）受訪時說，他和太太數月前曾諮詢攝影配套，主要因為價格非常吸引人。「這些中國攝影團隊與本地攝影棚合作，共提供兩套服裝和造型，收費不到300令吉。從廣告上看來，他們的攝影技術相當不錯，一些本地網紅也為他們做宣傳。」

馬國攝影商總會提醒，一些外國團隊可能涉及非法就業問題，低價配套也往往附帶隱形收費，最終開銷可能高達7000令吉（約12500港幣）。

業者呼籲當局加強把關與執法

馬來西亞中小企業公會總會長陳棋雄向《聯合早報》指出，業界歡迎馬中免簽政策，期望借此吸引更多中國人前來馬國交流與消費，進而帶動投資與商機。「不過，前提是必須合法進入市場，並與本地企業建立合作。」

陳棋雄說，由於中國內部競爭激烈，不少中國人利用免簽之便，到馬國尋求機會，非法從事短期工作。

他指出，這些中國工人多以遊客身份入境，住在工地或廉價酒店，令執法單位難以追蹤。此外，僱用非法勞工的消費者往往不會主動向當局舉報，而部分本地業者為節省成本，也選擇非法聘用中國工人，進一步加大執法難度。

《聯合早報》就此詢問馬國人力資源部，但至截稿時，該部門仍未回覆。

業者呼籲政府加強監管與執法力度，嚴懲違規行為，以保障馬國中小企業的權益。

陳棋雄建議移民局更嚴格審查入境人士的背景，包括要求提供入境後的住宿地點、行程安排及回程機票，以防有人假借旅遊之名非法工作。他也提醒消費者，不要貪圖便宜而僱用非法勞工，否則若出現售後服務或工程質量問題，不僅難以追究責任，也可能面對金錢損失。

目前，馬國僅與印尼、孟加拉、印度及越南等15個國家簽署了雙邊外勞協議，中國並不在名單上。

根據馬國移民法，雇用非法外勞者可被判罰款1萬令吉至5萬令吉（約18000至90000港幣），或監禁不超過12個月，或兩者兼施。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

