江蘇醫院負債4400萬通知全員解聘　外媒：5年逾200間中國醫院破產

撰文：許祺安
出版：更新：

據內媒報道，江蘇泗洪老年病醫院近日發出通知稱，因總債務達到4400萬元（人民幣，下同），目前已經不能維持正常運作，決定對醫院全體人員集體解聘合約，立即執行。

江蘇泗洪老年病醫院4月間發出一項全體人員集體解聘的通知。內容指出，截至2024年底，醫院總債務達3990萬元（人民幣，下同），再加上2025年1至4月的薪資及社會保險、藥品費用及材料費，總債務達4400萬元。

（大皖新聞）

通知表示，醫院目前的收入已不能維持正常運作，決定全體人員集體解聘合約，即時執行。至於積欠全體人員的薪資及社會保險，繼續由院方負責。

在該醫院工作多年的護士張女士17日受訪表示，通知發布前醫院已拖欠數月工資，社保也未完全繳納．醫院員工有100至200人，已有數十人離開。她不同意醫院的解決方案，已向人社部門反映，並已介入。目前醫院還在營業，她認為，醫院此舉實際上是為了減少員工數目。

泗洪縣人社局工作人員表示，該局仲裁院已介入此事，正在處理中。公開訊息顯示，泗洪老年病醫院創建於2001年，是改制後泗洪縣首家民營非營利性醫療機構，曾涉及多起司法案件，包括醫療損害責任糾紛，並存在欠稅情況。

（大皖新聞）

美媒：5年逾200間中國醫院破產，私立醫療機構增幅更高達八倍

《紐約時報》中文網在報道中指出，中國的醫院數量在過去20年內增長了兩倍以上，私立醫療機構的增幅更高達八倍。許多醫院為了擴張和服務更多患者而舉債，但隨著收入放緩，許多機構面臨還款困難。

根據中國國家破產數據庫，過去五年有超過200家醫院宣告破產，這個數字遠高於之前五年的7家，且幾乎全部為私立醫院。儘管截至2023年底，中國仍有近4萬家醫院，關閉的醫院僅佔少數，但獨立分析師賀濱表示，這僅僅是開始，未來關閉的醫院數量可能會增加。

報道指出，在新冠肺炎疫情期間，中國政府推動大規模檢測，導致醫院開支激增，但患者為了避免感染而減少就診，醫院收入大幅下降。疫情後，房地產市場的崩潰進一步拖累了經濟，民眾因為要節省開支而推遲非緊急醫療，地方政府也無法提供足夠的財政支持。

潘功勝釋人民幣國際化信號　學者：美國金融武器化迫使中國提速深圳羅湖東門新設離境退稅集中退付點　港客讚「方便許多！」
江蘇
破產