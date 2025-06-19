江蘇醫院負債4400萬通知全員解聘　外媒：5年逾200間中國醫院破產

據內媒報道，江蘇泗洪老年病醫院近日發出通知稱，因總債務達到4400萬元（人民幣，下同），目前已經不能維持正常運作，決定對醫院全體人員集體解聘合約，立即執行。



江蘇泗洪老年病醫院4月間發出一項全體人員集體解聘的通知。內容指出，截至2024年底，醫院總債務達3990萬元（人民幣，下同），再加上2025年1至4月的薪資及社會保險、藥品費用及材料費，總債務達4400萬元。

（大皖新聞）

通知表示，醫院目前的收入已不能維持正常運作，決定全體人員集體解聘合約，即時執行。至於積欠全體人員的薪資及社會保險，繼續由院方負責。

在該醫院工作多年的護士張女士17日受訪表示，通知發布前醫院已拖欠數月工資，社保也未完全繳納．醫院員工有100至200人，已有數十人離開。她不同意醫院的解決方案，已向人社部門反映，並已介入。目前醫院還在營業，她認為，醫院此舉實際上是為了減少員工數目。

泗洪縣人社局工作人員表示，該局仲裁院已介入此事，正在處理中。公開訊息顯示，泗洪老年病醫院創建於2001年，是改制後泗洪縣首家民營非營利性醫療機構，曾涉及多起司法案件，包括醫療損害責任糾紛，並存在欠稅情況。

（大皖新聞）

美媒：5年逾200間中國醫院破產，私立醫療機構增幅更高達八倍

《紐約時報》中文網在報道中指出，中國的醫院數量在過去20年內增長了兩倍以上，私立醫療機構的增幅更高達八倍。許多醫院為了擴張和服務更多患者而舉債，但隨著收入放緩，許多機構面臨還款困難。

根據中國國家破產數據庫，過去五年有超過200家醫院宣告破產，這個數字遠高於之前五年的7家，且幾乎全部為私立醫院。儘管截至2023年底，中國仍有近4萬家醫院，關閉的醫院僅佔少數，但獨立分析師賀濱表示，這僅僅是開始，未來關閉的醫院數量可能會增加。

報道指出，在新冠肺炎疫情期間，中國政府推動大規模檢測，導致醫院開支激增，但患者為了避免感染而減少就診，醫院收入大幅下降。疫情後，房地產市場的崩潰進一步拖累了經濟，民眾因為要節省開支而推遲非緊急醫療，地方政府也無法提供足夠的財政支持。