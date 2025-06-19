「小院高牆圈不住牆外花開」　謝鋒籲美徹底取消對華關稅

中國駐美國大使謝鋒6月18日出席中美貿易全國委員會2025年度慶典晚宴，並發表題為「重回正道、合作共贏」的演講，呼籲美國政府放棄對華加徵關稅政策。他直言，「小院高牆」圈不住牆外花開，「大院鐵幕」只會促使中國加快自立自強，強調貿易衝突沒有贏家，對話協商才是解決問題的正確出路。



據中國駐美大使館網站公布演講全文，謝鋒指出，在全球經濟增長動能疲弱的當下，保護主義無異於「飲鴆止渴」，他以詩意言辭形容「抽刀斷水水更流」，指出在全球化時代，人為切斷資金流、技術流、人才流是不現實的，「你築牆設壘，它就會流向其他地方」。

謝鋒以數據指出，今年前5個月，中美雙邊貿易額同比下降8％，但中國與東盟、歐盟的貿易額則分別成長9％與3％，顯示美方限制措施無法遏制中國對外經貿的發展。他強調，「小院高牆」圈不住牆外花開，「大院鐵幕」只會激發中國加快自立自強。

針對美國內部工商界的疑慮，謝鋒表示，擔心將中國市場拱手相讓，更擔心喪失研發後勁，「你們的關切應該得到重視」。

此外，謝鋒亦警告，貿易戰歷史教訓殷鑑不遠，指出上世紀30年代貿易保護主義引發經濟大蕭條，如今若各國重走以鄰為壑之路，把市場、產能、技術甚至簽證「武器化」，全球將重陷「不講規則、不講誠信、弱肉強食的黑暗叢林」。

他進一步指出，關稅戰擾亂全球產供鏈穩定，加劇經濟衰退風險，國際資本市場波動劇烈，IMF預測今年全球經濟增速僅為2.8％，而美國的經濟增長預期亦被下調0.9個百分點，「這是你們希望看到的嗎？」

對於當前中美互動，謝鋒表示樂見雙方重回談判桌，強調「當務之急是言必信、行必果，不折不扣地落實好、維護好來之不易的對話成果」，呼籲進一步發揮中美經貿磋商機制作用，「增進共識、減少誤解、加強合作」。

謝鋒強調，當前美方對華關稅「仍然畸高」，已嚴重制約和損害中美經貿往來，呼籲美方「應該徹底取消」。