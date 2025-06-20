英國巡邏鑑通過台灣海峽　東部戰區：組織兵力全程跟監警戒

解放軍東部戰區海軍新聞發言人劉潤科大校表示，6月18日，英國斯佩號（HMS Spey，又稱史佩號）近岸巡邏艦過航台灣海峽並公開炒作。解放軍東部戰區組織兵力全程跟監警戒，有效應對處置。



劉潤科指，英方有關言論曲解法理、混淆視聽，其行為蓄意滋擾攪局，破壞台海和平穩定。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決反制一切威脅挑釁。

英國皇家海軍「斯佩號」（HMS Spey，P234）巡邏艦。（X@HMS_Spey）

英國在台辦事處表示，英國皇家海軍行動，都完全遵守國際法，並行使「聯合國海洋法公約」規定的航行和飛越自由權，而且皇家海軍艦艇在台灣海峽地區行使「聯合國海洋法公約」所規定的航行自由權，有明確的先例。

據了解，斯佩號巡邏艦此前在大韓海峽（Korea Strait）與美國斯特拉頓號巡防艦一同操演，雙方船艦進行包括近距離調動和通訊訓練等課目。聯合行動結束後，斯佩號5日前往九州的佐世保市基地，斯特拉頓號則持續於鹿耳島附近水域，與日本、菲律賓的海岸巡防隊進行三方演習。

路透社報道稱，上一次有英國軍艦航行台海為2021年。當時英軍巡防艦里奇蒙特號（HMS Richmond）自東海航向越南途中行經海峽，解放軍當時全程跟監並警告驅離。