全球最危險的時刻將至？美前副國安顧問「點名台灣」

美國白宮前副國安顧問維多利亞·科茨（Victoria Coates，又稱柯茲）19日在倫敦警告，接下來10至15年恐怕將是全球最危險的時期，而台灣位處風暴中心，是全球矚目的衝突熱點之一。



她稱，中美關係若無法有效控管風險，將讓亞太局勢更加緊繃。科茨指出，理想情況是美國與中國能夠對話、管控風險。



兩岸關係緊張引起世界關注。（路透社）

中央社20日報道稱，科茨19日應邀在英國智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）舉辦的年度國際事務論壇「倫敦會議」（London Conference）擔任與談人，談話觸及台灣安全形勢。

據了解，科茨目前擔任美國保守派傳統基金會（Heritage Foundation）副主席，負責國安與外交政策。

科茨強調，台灣雖地理條件艱困，卻是美國在此區域最重要的盟友之一。她稱台灣日益重視自身防衛，但目前的投入「仍不足」。她更稱，美國不可能比台灣自己更在乎台灣的安全。

科茨指出，理想情況是美國與中國能夠對話、管控風險。然而目前中國面臨各項嚴峻問題，柯茲也表示，「我認為我們最危險的時刻可能是接下來的10至15年」，特別是與台灣這個衝突熱點有關。

她提到，美國正透過由美國新任國防部次長科爾比（Elbridge Colby，又稱柯伯吉）主導的多方協調機制，協助強化台灣防衛體系，提高其嚇阻力。但台灣對美國而言仍是「一大問題」。

科爾比近年多次批評台灣對國防投資不夠積極。（資料圖片）

台媒指出，科爾比近年多次批評台灣對國防投資不夠積極。另外，他今年3月在參議院聽證會上指出，若大陸佔領台灣，對美國利益而言將是「災難」。科爾比同時稱，若出任國防部次長提名獲通過，會致力避免兩岸引發不必要衝突，並解決美中軍事失衡的情況。