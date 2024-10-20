易建聯疑嫖妓事發於北京朝陽五星級酒店？派出所：已接到相關材料

已退役的籃球球星易建聯被曝涉嫌「嫖娼」，事件引發廣泛關注。內媒《紅星新聞》報道，有網友查看網傳聊天截圖中的酒店房間圖片，指該房間與北京市朝陽區某五星級酒店的套房房間布置高度相似，酒店所在轄區的派出所工作人員表示，他們接到了相關的材料，掌握了網傳酒店地址等信息，但無法告知有沒有對此事展開調查，「因為工作是涉密的」。



名為「雷希頓」的網民在微博發文指，疑似易建聯嫖娼被曝光。（微博）

《紅星新聞》報道又指，易建聯所屬經紀公司北京眾輝體育工作人員稱，易建聯是其公司旗下代理的運動員，但「關於他的其他事我不清楚」。此外，該媒體還多次致電以及發送短信諮詢該公司董事長關於上述事件的情況，均未獲得回覆。

據早前報道，上周四（10月17日），名為「雷希頓」的網民在微博發文指，疑似易建聯嫖娼被曝光，並曬出聊天記錄、易建聯身份證、裸照等證據。

不過，有網民質疑稱，易建聯身份證上的地址實則是一間酒店的地址，因此該身份證圖片有可能是PS的；亦有網民認為，易建聯裸照並無陰影，「這圖太假了」。

聊天記錄。（網上圖片）

疑似易建聯身份證。（網上圖片）

易建聯被曝涉嫌「嫖娼」。（網上圖片）

關於網傳「易建聯嫖娼」的真實性，東莞市政協回應指，易建聯是在職的東莞市政協委員，已關注到網絡消息，「但具體是否真實還不是很了解，屆時應該會有官方通報。」

此外，廣東省籃球協會工作人員表示，「我們沒有關注到這個事情。易建聯已經退役了，現在在省籃協沒有任職，他也沒有任何組織關係了。」而此前有消息稱，退役後的易建聯疑似作為廣東宏遠籃球俱樂部的代言人負責廣東籃球的宣傳，廣東宏遠俱樂部工作人員回覆，「易建聯在該俱樂部沒有任職，已經退役。」

另據「懂球帝」報道，「嫖娼」傳言發生之前，易建聯代言或合作的品牌有20間左右。截至目前，在這些品牌的官方微博上，只有Nike、德邦快遞、歐萊雅男士、立馬電動車、IndivBio因微、中體卡業、IM-BODY7家還保留易建聯相關的文章。

「嫖娼」傳言發生之前，易建聯代言或合作的品牌有20間左右，Nike等品牌還保留易建聯的相關文章。（網上圖片）

而包括中國人壽、廣發銀行、OPPO、上汽通用、君樂寶、TCL、誇克app、白象食品、珠江啤酒、HYPTEC昊鉑、徐福記中國、東陽光鮮蟲草以及上周剛剛代言的天然博士等品牌官方微博上都已搜尋不到易建聯的名字。

公開資料顯示，易建聯1987年10月27日出生於廣東省江門市鶴山市，是前中國職業籃球運動員。2023年8月29日，易建聯在個人社交媒體宣布退役。