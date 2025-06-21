湖南暴雨嚴重水浸　勤奮考生套泳圈游到考場　居民：水淹到兩樓高

6月19日，湖南湘西龍山縣中考第二天，因為大雨當地部分街道水浸嚴重。 網傳影片可以看到，一位穿著白色上衣的考生為參加考試而游泳出行，身上還套了游泳圈。 據當地教育局人員表示，該考生最終順利安全的趕上考試，有同校學生則稱該考生平常成績相當不錯，很用功。



影片拍攝者鄭先生指出，片子拍攝於龍山縣民安街道寶塔社區，「水已經淹到一層、二層樓房，不知道誰家的孩子，怕趕不上考試選擇游泳過（積水路段）」，內媒則指，不少家長心疼這名考生，更主動表示願意提供他住宿，讓他考試期間不要再游泳去學校。



據了解，男生游泳的地方在龍山縣湘鄂路與回龍路交會處。 當地兩家商戶的老闆都稱，當天伊早確實有一名白衣少年帶著游泳圈游過，「孩子學生模樣，個頭不高，除了游泳圈還帶了一個塑膠袋，裡面裝著乾淨衣服和書本之類的東西，游出水深的地方後，往龍山縣第三中學方向去了，那裡正是中考的考點。」



考生的小姨文女士受訪稱，她的外甥姓彭，早上出門參加考試時發現外面積水很深，已經無法正常出行，家長就撥打了救援電話。隨著時間臨近，孩子擔心一直等救援隊會耽誤時間錯過考試，於是就決定自己游過去，最後安全抵達考場，「孩子學習成績不錯，比較用功。」

一位網民在影片留言稱自己的孩子和游泳考試的彭同學是同班同學，都是龍山三中的學生，這名游水趕考的彭同學學習成績很好。該名網民表示今天（19日）上午彭同學安全到達學校，順利參加了考試。

一位穿著白色上衣的考生為參加考試而游泳出行，身上還套了游泳圈，當地居民表示。

當地教體局工作人員證實，這位少年應該是一名考生。 城區部分地段因暴雨而淹水，少量考生受此影響遲到當地已決定啟用備用考場等措施，保障考生們順利參加中考。 19日下午的考試，所有考生已經順利參加了考試。

據龍山縣政府官網信息，6月18日晚上以來，龍山縣普降暴雨到大暴雨，造成道路塌方受淹、橋涵受損、群眾房屋農作物受損，災情嚴重。

據氣象部門統計，6月18日08時至19日08時，龍山縣遭遇極端強降雨天氣，21個鄉鎮（街道）40個站點普降大雨，平均降水量達136.3毫米，其中13站大暴雨、10站特大暴雨。大安鄉烏鴉站以378.9毫米的降水量，刷新州內24小時降水極值，華塘街道在19日03時至04時出現62.9毫米/小時的最大雨強。

龍山縣政府指出，為保證考生參加考試，一方面多部門一起應對，轉運被大水圍困的考生，同時還排查了所有考生，看哪些學生因天氣原因沒能及時參加考試。 縣裏目前已經向上級彙報了情況，準備啟用備用試卷，近期將讓這些受影響的考生進行補考。