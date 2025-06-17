湖南街頭父女被捅傷　超市老闆空手奪刃制服行兇者：只想快點救人

5月初，湖南津市街頭有一名男子持刀連續捅傷兩人，53歲的超市老闆鄭明紅空手奪刃，與傷者合力制服行兇者。時隔一個多月，鄭明紅憶述事發經過時仍心有餘悸，「當時非常著急，看到人被捅，一直在流血，出於本能就衝了上去」。



《現代快報》報道，鄭明紅經營的「邱菊超市」位於津市市橋頭法治廣場附近。5月5日中午約12時半，超市門外突然傳來一陣激烈的打鬥和呼救聲。鄭明紅衝出店外查看，發現一名坐在地上的年輕女子被捅傷腰部，身旁一名年約60歲的男子也受傷。

鄭明紅空手奪刃，與傷者合力制服行兇者。（影片截圖）

見此情景，鄭明紅本能地大喊一聲「住手」，隨即衝前將行兇者壓在地上，並空手將對方手中的刀具奪走，「他一把刀是插在那個女孩身上，另一把刀就是捅女孩子的父親，然後我就把刀給他搶了，前後大概10分鐘」。鄭明紅稱，行兇者被控制後，他隨即打電話報警求助。幾分鐘後，警車和救護車相繼到場，行兇者被警方控制並帶離現場，鄭明紅也跟隨救護車將傷者送往醫院搶救。

時隔一個多月，鄭明紅憶述事發經過時坦言，事後自己確實有點害怕，但遇到類似情況還是會義無反顧地衝上去幫忙，「（我）以前是當過兵的，退伍老兵，當時我救人沒有考慮那麼多，就想快點救人」。

津市市公安局表彰鄭明紅的見義勇為。（影片截圖）

他提到，事後曾到醫院探望兩名傷者，「兩個人都被搶救過來了」，兩人能夠轉危為安，這才是對他最大的獎勵。據介紹，津市市公安局已表彰了鄭明紅的見義勇為，送上錦旗、證書及派發獎金。