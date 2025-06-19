湖南漢被鋼絲貫穿心臟　3年前手術後形成「保護層」竟救他一命

湖南長沙的蔣先生近日意外被鋼絲刺入心臟，鋼絲貫穿多個心腔並形成血栓，命懸一線。萬幸的是，蔣先生3年前做的心臟手術形成了特殊保護機制，以及未拔除的鋼絲塞住傷口，避免了心包填塞及急性大出血。經長沙市中心醫院多學科團隊合作，最終為蔣先生取出鋼絲、清除血栓、修復心臟。



《瀟湘晨報》報道，蔣先生近日在家發生意外，一根細長的鋼絲刺破他左側肋下皮膚，並直接刺入心臟。鋼絲從右心室心尖部刺入，穿透分隔左右心室的室間隔進入左心室，繼而穿透左心室與左心房之間的二尖瓣，進入左心房，並在左心室內引發血栓形成。

鋼絲貫穿患者心臟。（微信公眾號＠長沙市中心醫院訂閱號）

蔣先生被家人緊急送往長沙市中心醫院急救。該院胸外科、心臟大血管外科專家發現，3年前蔣先生曾接受心臟手術，導致其心包腔處於封閉粘連狀態，這一特殊情況意外地阻止了「心包填塞」——即血液快速充滿心包腔，壓迫心臟引發驟停的發生。但同時也形成了左側血胸，血液積聚在胸腔，鋼絲未被拔出，恰巧堵住它在心臟上造成的破口，也避免了致命的急性大出血。

胸外科、心臟大血管外科副主任、主任醫師楊繼承分析，盡管蔣先生暫時避開了最危急的狀況，但留在心臟內的鋼絲宛如一顆隨時可能引爆的「定時炸彈」，潛藏著兩大致命風險。

長沙市中心醫院多學科組成專家團隊，實施高難度心臟異物取出手術。（微信公眾號＠長沙市中心醫院訂閱號）

其一是致命出血風險。由於心臟時刻處於跳動狀態，鋼絲可能隨著心跳活動而發生移位。一旦它穿透相對薄弱的左心房壁，就會引發難以遏制的大出血，後果極為嚴重。其二是血栓栓塞風險。鋼絲作為異物，會持續刺激心臟內流經它的血液，極易誘發血栓形成。

蔣先生的左心室內已出現血栓。血栓一旦脫落，若進入體循環，可能堵塞腦部血管，引發腦栓塞；也可能堵塞肢體血管，導致肢體壞死；若右心室內出現血栓形成進入肺循環，則可能堵塞肺動脈，引發肺栓塞，造成呼吸循環衰竭，嚴重威脅生命。

醫生取出貫穿患者心臟12厘米長鋼絲。（瀟湘晨報）

長沙市中心醫院多學科組成專家團隊，實施高難度心臟異物取出手術。據介紹，蔣先生曾接受心臟手術，心臟與心包已形成廣泛粘連，心臟解剖遊離困難，再次開胸風險極大。在手術期間，手術團隊使用「體外循環」暫時替代患者心肺功能，在心臟停跳狀態下，成功取出貫穿心臟的12厘米長鋼絲，徹底清除左心室內形成的血栓、左側胸腔內的積血，並修復被鋼絲穿透損傷的二尖瓣。