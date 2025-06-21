湖南湘陰縣人民醫院前院長墮樓身亡　親友指其患抑鬱症和腎臟病

6月19日，湖南湘陰縣人民醫院前院長魯國慶墮樓身亡。魯國慶家屬和同事向澎湃新聞證實了該消息，並稱其跳樓是「身體原因」。6月21日內媒報道指出，多位知情人士表示，魯國慶6月19日上午9點20分從自家小區跳樓身亡。他住在12棟，跑到17棟跳的。



由於日前內地發生「醫學生羅帥宇墮亡案」，該案件牽扯到器官販賣和醫療腐敗引發內地網民高度關注，由於魯國慶也是湖南醫療界人物，許多網民也懷疑魯國慶的死因「不單純」，更傳出他疑似被紀委調查。內媒則訪問魯國慶家屬，他兒子表示父親確實是因為身體原因跳樓。



湘陰縣人民醫院院長金林陽則稱，魯國慶在2024年被「自然任免」，金林陽表示，魯國慶「退線」是因為到年齡了。



金林陽表示，魯國慶「退線」是因為到年齡了。其生於1969年，按照湘陰縣的規矩，正科幹部一般55歲退線。魯國慶是肝膽外科副主任醫師，擔任行政職務後很多年沒有坐門診。去年退下行政職務後，他被安排到縣人民醫院健康體檢中心當顧問，「希望他能把把關，也乾點輕鬆的事，但他可能還是有點失落」。

6月19日，湖南湘陰縣人民醫院前院長魯國慶墮樓身亡。（網絡圖片）

金林陽指出，魯國慶患有抑鬱症，一直在吃藥，但也沒怎麼按時吃，他腎臟也有問題，是多囊腎，很多水泡，基本沒功能了，達到了尿毒症的指標。對於這些身體疾病，魯國慶有在自己醫院做檢查，「我們都不知道，只有放射科主任知道他的情況。他各方面都很優秀，病不想讓別人知道」。

金林陽稱，「他跳樓前留有遺書，確實因為身體太痛苦，再加上抑鬱失眠，每天只睡一兩小時。」

公開報道顯示，2022年魯國慶仍是湘陰縣人民醫院院長，後在以湘陰縣人民醫院為基礎的醫療改革中，魯國慶任湘陰縣總醫院院長。2024年5月24日，岳陽市衛健委發佈的「關於我市推薦全省衛生健康工作先進集體先進個人表彰對象情況」的公示中，作為湘陰縣總醫院院長的魯國慶在列。

湘陰縣人民醫院院長。（百度百科）

2024年10月24日，湘陰縣人民政府發佈一則任免通知稱，「魯國慶同志縣總醫院院長職務因機構更名自然免除。」

知情人士介紹，魯國慶是肝膽外科副主任醫師，擔任行政職務後很多年沒有坐門診。據了解，去年他退下行政職務後，被安排到縣人民醫院健康體檢中心當顧問，「希望他能把把關，也幹點輕鬆的事」。

據湘陰縣政府官網介紹，湘陰縣人民醫院創建於1937年，1996年被湖南省衛生廳授予「二級甲等醫院」。

金林陽指出，按照魯國慶喪事一切從簡的遺願，其遺體告別儀式昨晚舉行，而他作為代表致悼詞。今日早上其遺體火化，並按遺願與其父親安葬在一起。