江西中考送考車返程出車禍　2名學生遇難　司機超速肇事被刑拘

綜合內媒報道，江西上饒鄱陽縣石門街中學的中考接送車返程途中發生車禍，有學生傷亡。6月22日凌晨，鄱陽縣公安局發佈警情通報，指司機超速行駛、雨天路滑導致甩尾引發事故，造成2人死亡，4人受傷。



涉事車輛。（極目新聞）

事發現場。（影片截圖）

網上有消息指，6月19日下午，江西上饒市鄱陽縣石門街鎮中學有學生中考完乘大巴返程中發生車禍，有知情者表示，大巴車上有40名左右的學生。

石門街鎮中學回應稱，有2名學生不幸死亡。其中一名遇難學生家屬表示學校在處理此事。

江西中考送考車車禍致2死4傷。（截圖）

6月22日凌晨，官方通報指，6月19日13時32分，一輛客車與一輛半掛牽引車（卡車）途經鄱陽縣謝家灘福山路段時發生側面刮碰事故，造成2人死亡，4人在醫院治療（生命體徵均平穩、無生命危險）。

經調查，客車駕駛員金某某駕車接送學生途經事發路段時，因超速行駛、雨天路滑導致甩尾引發事故。經檢測，兩名駕駛員均排除酒駕、毒駕嫌疑。目前，客車駕駛員金某某已被依法刑事拘留，事故處理和相關善後工作正在進一步開展中。