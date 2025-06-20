台北74歲老翁駕BMW電動車暴衝　撞毀機車單車16輛　1行人送醫

台北市大同區南京西路今（20）日下午發生一宗自小客車衝撞事故。一名74歲曾姓男子駕駛BMW iX電動車，行經事發地點時，因不明原因暴衝，撞上路邊停放的12輛機車與4輛腳踏車，並造成一名行人受傷，警消趕抵後將傷者緊急送醫，肇事駕駛目前則無法完整說明事發經過。



據台媒ETtoday報道，事故發生在20日下午3時許，地點為台北市大同區南京西路與民生西路口附近。警方初步調查指出，駕駛人曾男駕駛一輛BMW iX xDrive 40旗艦版電動車，新車價格約新台幣348萬元起，該車為2022年9月出廠。

74歲老翁駕駛BMW撞上12輛電單車、4輛腳踏車。（ETtoday）

警方目前已對肇事車輛進行鑑識，並調閱監視器釐清詳細事發經過。據悉，曾男事後神情緊張，面對警方詢問時表示無法清楚回憶事發當下的狀況。

事故已造成一名路過行人受傷，所幸無生命危險。全案正由警方進一步調查中，確切肇因仍待釐清。