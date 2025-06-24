王毅會見新加坡外長維文　維文在華表態：不允許新被｢台獨｣利用

外交部網站消息，2025年6月24日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在京會見新加坡外長維文。王毅表示，在和平與安全問題上，中國是紀錄最好的大國，從不策劃、不參與、不發動戰爭，也不搞代理人戰爭。維文在華表態，新方將繼續堅定奉行一個中國政策，反對「台獨」，不允許新加坡被「台獨」勢力所利用。



外交部長王毅在京會見新加坡外長維文。（外交部）

王毅說，習近平主席剛剛同黃循財總理舉行富有成果的會晤，雙方表示將繼續弘揚中新傳統友好，不斷開闢雙邊關係新的發展前景。中方讚賞新方重申將恪守一個中國原則，反對「台獨」，願同新方以中新建交35周年為契機，落實好兩國領導人重要共識和訪問成果，推動中新全方位高質量前瞻性夥伴關係實現新的更大發展，也為地區和平穩定作出中新兩國的應有貢獻。

外交部長王毅在京會見新加坡外長維文。（外交部）

王毅表示，面對百年變局，中國作為聯合國安理會常任理事國，堅定展現大國擔當，站在歷史正確一邊，維護公認的國際關係準則，捍衛國際公道正義。世界走向多極化是不可阻擋的必然趨勢。在和平與安全問題上，中國是紀錄最好的大國，從不策劃、不參與、不發動戰爭，也不搞代理人戰爭。我們將繼續高舉多邊主義旗幟，同國際社會一道，堅決抵制單邊霸凌，堅定反對強權政治，堅決制止叢林法則，推動構建平等有序的世界多極化。我們願同包括新加坡在內的東南亞國家一道，建設好中國東盟共同家園，攜手共建人類命運共同體。

外交部長王毅在京會見新加坡外長維文。（外交部）

維文表示，黃循財總理將中國作為就任後首個訪問的東盟外國家，具有獨特重要意義。新中聯繫緊密，交往歷史悠久。兩國關係的成功根植於雙方互尊互信、着眼長遠。新方將繼續堅定奉行一個中國政策，反對「台獨」，不允許新加坡被「台獨」勢力所利用。新方願同中方以具有前瞻性的戰略眼光，抓住新興技術發展帶來的機遇，深化經貿投資、互聯互通等各領域合作。面對當前地緣政治的複雜挑戰，新方將同東盟其他國家和中國一道，堅持開放包容，捍衛多邊主義，共享合作機遇，共同應對全球性挑戰。