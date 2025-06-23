賴清德宣講「團結國家」　內地學者：意在團結走完台獨最後一里路

賴清德6月22日發表「團結國家十講」系列的第一講，主題聚焦「國家」，重申「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，並強調「台灣在信史、有文字以前，就存在獨立的生態系」。對此，內地涉台學者認為，賴清德此舉意圖「號召台灣民眾團結走完台獨最後一里路」。



台媒《聯合報》6月23日報道，廈門大學台灣研究院教授唐永紅表示，這些內容是賴清德一貫的立場與主張，但他選擇此時機系統性地論述，顯示其政治意圖。首先，唐永紅梳理時序，指賴清德先是3月13日宣布「中國為境外敵對勢力」，儘管5月20日就職周年時未做更進一步強硬表態，但現在卻開始系統性地論述，從「國家」概念談起。

唐永紅分析，賴清德的判斷基於兩點：其一是「內部有民意基礎」，其二是「外部有美國等相關勢力的支持」。他指出，賴清德認為「美國為了自身利益仍會出手，包括剛剛打了伊朗的核設施基地」，顯示美方在國際局勢複雜背景下，仍可能打出台灣牌。

5月20日，賴清德發表執政周年談話，全文罕見未提兩岸關係。（台灣總統府）

唐永紅認為，對民進黨而言，台灣已經是一個獨立的國家，但這個國家的功能沒有正常化，原因是被「中國」打壓。賴清德藉此再提出「五個威脅」，包括國家主權與安全等議題。

唐永紅研判，賴清德是在用這種論述來號召台灣民眾「團結走完台獨最後一里路」，也藉由這樣的宣誓，讓國際社會支持他，讓美國與西方進一步認為，將來兩岸要統一的話，「就是中國大陸『侵略』台灣，因為台灣是一個國家」。

至於賴清德是否將進一步推動具體政策，唐永紅認為需視內外環境調整。他分析，今年5月20日就職一週年時，賴清德未有強硬表態，是因「受到內外壓力」，包括「內部有民意反彈，因為多數民眾仍希望和平、不想打仗」，以及「外部壓力來自美國，美方現階段不希望台海爆發衝突，因為其同時應對俄烏戰爭、巴以衝突、印巴問題與中東危機，無法騰出手來」。

但唐永紅也強調，賴清德過去「把可以講的東西都已經講完了」，包括「兩國論」與「境外敵對勢力」的定位。他認為，「現在賴清德是『能做什麼事情就做什麼事情』」，包括3月13日發表的「賴十七條」等政策，已在實踐中。

國台辦曾多次批評民進黨企圖拉無辜民眾為「台獨」墊背。（梁鵬威攝）

他研判，未來賴清德將在台灣展開「總動員」，打出統獨牌、主權牌與抗中保台牌，有助於推動綠營在「大罷免」中實現完全執政，推進其台獨政治目標，並助力2026與2028年的選舉布局。

在兩岸關係方面，他預測「賴十七條」仍將持續推進，台灣對兩岸人文與社會層面的交流將進一步減少；國際戰線上，則將「進一步與對大陸不友好的美西方勢力勾連」。