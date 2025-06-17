館長訪陸為何是對民進黨致命一擊？媒體人：他讓台人看到大陸實況

「館長」陳之漢於15日結束為期6天的大陸旅遊行程，其全程採用直播方式呈現引發廣泛討論。



對此，資深媒體人謝寒冰昨（16）日在台媒中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，館長此次直播讓民眾看到真實狀況，才是對民進黨最大的致命一擊。

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謝寒冰指出，館長此行主要是讓一般民眾看到大陸的實際狀況。他強調，過去已有許多人了解中國大陸的情況，包括台灣民主防衛機制研究員沈伯洋等人都很清楚實際狀況，但他們卻刻意扭曲事實。

針對沈伯洋回應「中國再好都沒用」的說法，謝寒冰直言這是一種崩潰式的回應，反而暴露了過去的說詞都是欺騙台灣人民。他質疑，難道要認為中國大陸會為了一個網紅重新鋪設上海的馬路、到處搭建布幕？

謝寒冰進一步分析，民進黨最擔心的是這種直播形式會引發連鎖效應。他透露已有多個中國大陸方面邀請他進行直播，但他表示目前還在觀望中。他強調，當越來越多人進行實地直播，就無法再用「造假」來解釋這些真實呈現的畫面。

館長在返台後坦言：

大家磨刀霍霍等著宰我，要面對的事情非常多。

並高調表示要「阻止愚蠢、該死的大罷免」。

台灣網紅「館長」陳之漢10日以「和平大使」身份首次造訪大陸，展開為期6天5夜的上海參訪行程。（YouTube@館長惡名昭彰）

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