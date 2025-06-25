打破國外長期壟斷！　高性能矽光電倍增器實現國產化

近日，中國高性能矽光電倍增器（SiPM）產品實現關鍵自主化，成功打破國外長期壟斷局面。



中京光電生產的高性能矽光電倍增器。（央視財經）

據《央視財經》報道，中廣核核技術發展有限公司（中廣核技）旗下中廣核京師光電科技（天津）有限公司（中京光電），打造的SiPM封裝產線近日成功通線，並提前達成器件良率超90%的目標。

SiPM是核心光電轉換器件，因其高靈敏度、低噪聲、低功耗等顯著優勢，在核醫療影像、核測控裝備、高能物理研究、生物科學等前沿領域應用廣泛，潛力巨大。此前，國內SiPM市場長期被國外企業主導，實現相關核心元器件自主可控已被明確列入國家《核技術應用產業高質量發展三年行動方案（2024-2026）》。

而為攻克這一技術，中廣核技攜手北京師範大學共同設立中京光電，以完全擁有自主知識產權的外延電阻淬滅（EQR）SiPM、位置靈敏SiPM等核心技術為抓手，積極推動科技成果轉化。今次產線成功通線及高良率目標的達成，有效填補了國內高性能SiPM產品的空白，為產業鏈安全穩定提供了有力保障。

該產線已順利通過歐盟RoHS認證，並即將通過ISO三標體系認證，為後續產品大規模應用和市場拓展奠定了堅實基礎。（央視財經）

中京光電總經理王曉峰表示，半導體光敏傳感器量產對環境和工藝要求極為嚴苛，為此，公司建設了最高達百級的高標準潔凈廠房，並自主設計、建設了集標準化工藝生產、質量控制等功能於一體的高水平封裝產線。

據悉，該產線已順利通過歐盟RoHS認證，並即將通過ISO三標體系認證，為後續產品大規模應用和市場拓展奠定了堅實基礎。

王曉峰說，將緊密圍繞市場需求和客戶反饋，持續優化提升SiPM產品性能。目前正全力推進在相關領域的市場拓展工作，着力構建核心競爭力，形成自我滾動發展能力，為推動中國高端裝備的自主化、國產化進程，保障產業鏈韌性與安全注入新動能。