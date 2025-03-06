特朗普迫使台積電跪進美國　台灣矽盾恐淪「美國矽奴」

美國總統特朗普（Donald Trump）再度上台後，顯然已不滿於傳統國際秩序的遊戲規則，雷厲風行以關稅威脅為手段，逼迫全球企業屈從於「美國優先」的經濟霸權。而這一次，台灣引以為傲的半導體產業——台積電，成為了美國新一輪經濟戰略棋局中的犧牲品。



特朗普3月4日宣布台積電將在美國擴大投資1000億美元，之後更在國會演說中大肆吹捧台積電，稱其擁有全球97%的市佔率，將在美國打造「地表最強大晶片」。然而，這場豪華的投資承諾背後，卻是一場逼迫與屈服的談判過程。特朗普直言，「只要台積電在美國設廠，就不用支付關稅。」換句話說，這根本不是正常的市場決策，而是透過經濟勒索，讓台積電不得不把關鍵產能交給美國。

（延伸閱讀：特朗普演說盛讚台積電「世界最強」 美將打造「地表最強大晶片」）

2025年3月4日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發表第二任期首個國會演說。（REUTERS）

對於台積電最新對美投資案，台灣社會的反應人心惶惶，原因無他，對照歷史，日本半導體產業的前車之鑑令台灣人不寒而慄。上世紀80年代，日本半導體崛起，市佔率一度超過50%，美國見勢不妙，便以「貿易逆差」為由，強行對日本施壓，最終逼迫日本簽訂《日美半導體協定》，終導致日本半導體產業從此走下神壇。如今，美國以「關稅大棒」迫使台積電赴美投資的手法，無疑正重演當年針對日本的經濟戰。

（延伸閱讀：【中美貿易戰】美國昔日擊毀日本半導體的啟示）

一班美國議員正拿着大槌砸爛東芝的大型收音錄音機，抗議日本半導體及電子產品傾銷美國，佔領市場。（Getty Images）

更值得警惕的是，台積電此舉可能讓台灣的「矽盾」出現裂痕。台灣一直以來仰賴半導體產業的關鍵地位，作為國際博弈中的戰略籌碼。然而，當台積電被美國捆綁，美國取得先進製程技術，甚至研發中心也移至美國後，台灣的戰略價值將大打折扣。儘管仍有台灣科技產業評論抱持最不悲觀的立場認為，「只要技術不外流，這次交易已是最佳結果」。但問題在於，台積電赴美設廠，技術能夠完全不外流嗎？

從經濟角度來看，這場交易對台積電本身而言並不划算。美國的生產成本遠高於台灣，勞動力昂貴且供應鏈不如台灣完善，這意味著台積電在美國生產的晶片，成本將顯著上升。最終，這筆投資能否真的為台積電帶來長期利益，仍然充滿不確定性。

（延伸閱讀：「非紅供應鏈」是賴清德一廂情願 台積電能躲過特朗普追殺？）

與此同時，在台灣社會內部，「疑美論」也隨台積電「遭綁」而再度升溫。台積電在美國千億美元投資，卻沒有獲得美國政府任何補助，這讓台灣輿論質疑：台灣是否被美國「掏空」？即有投資者直言，「台積電已被美掐住脖子，如果台灣發生戰事，美國根本不會挺台，因為他們要的台積電已經在美國了！」這種質疑並非空穴來風，特朗普政府近期對烏克蘭的態度驟變，削減軍援的行動，更加劇了台灣對美國承諾的不信任。

2024年7月，特朗普在接受媒體專訪時，也曾對美國出兵助台灣表示有所保留，並斥台灣搶走美國半導體工作：早該阻止。（Fox News截圖）

此外，再從國際政治的角度來看，台積電赴美投資，等於是為美國提供了更多對抗中國的籌碼。美國傳統基金會學者孔明尚就指出，這項投資是基於「強烈的政治考量」，台積電正試圖向美國展示忠誠，以換取貿易上的優待。然而，這樣的「忠誠」是否能夠換來美國對台灣的長期支持，仍然是未知數。畢竟，特朗普並未曾明確表態，是否會因台積電的投資而更堅定協防台灣。

更甚者，特朗普過去就曾直言，台灣是「筆尖」，而中國大陸則是「辦公桌」。這意味著，他的政策重點從來都不是「維護台灣安全」，而是「讓美國賺錢」。台灣中央研究院院士吳玉山近日分析，特朗普根本不在乎所謂的「第一島鏈」，他關心的只是台灣能提供多少利益。當台積電的技術與產能逐步遷往美國，未來台灣還能拿什麼與美國談判？

（延伸閱讀：台海有戰事：特朗普二度登基，台灣連筆尖都算不上了）

對於這場投資案，台灣政府的態度也令人玩味。台灣行政院長卓榮泰僅能重申過往立場，強調台灣有事，全世界都會受到影響。但這樣的表態，真的能阻止美國繼續掏空台灣嗎？反觀國民黨立委柯志恩則憂心忡忡指出，台積電的產能流失，將削弱台灣的「矽盾」戰略價值。但現實是，這場台積電對美輸誠的交易已成定局，未來如何應對，才是台灣最需要思考的問題。

回顧特朗普的「談判藝術」，這回台積電投資美國，在美國包裝下看似雙贏，實則是美國完勝。在美國政府的強勢施壓下，台積電選擇屈從，乖乖將投資轉向美國。而這場交易，也為美國提供了更多談判籌碼，未來是否會進一步要求台積電投資英特爾，甚至強制美國政府入股，都是值得觀察的發展。

最終，台積電赴美設廠是否能保住自身優勢，還是步上日本半導體產業的後塵，將取決於未來台灣政府與企業的因應之道。但可以確定的是，這場交易後，台灣半導體的「矽盾」已出現裂痕，特朗普的「晶片圍城」正悄然收網，台灣未來的處境，將更加危機四伏。