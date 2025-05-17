機械人界的「矽谷」？　深圳「機器人谷」正崛起

早前，身高1.8米的人形機械人「天工Ultra」在全球首個人形機械人半馬比賽中獲得冠軍。它能在多種地形平穩移動，擁有強大的抗干擾能力。這個機械人到底是在甚麼樣的地方製造出來的呢？深圳南山區留仙大道沿線十公里內，有一個「機器人谷」，聚集了頂尖高校、研究機構和機械人企業。我們一起來了解一下吧！



產學研一體化 「機器人谷」集聚高精尖機構

「機器人谷」位於陽台山和塘朗山之間的狹長谷地內，沿着留仙大道、地鐵5號線分佈。高校、研究院和企業比鄰，形成了產學研一體化的集聚特色。「機器人谷」有與「矽谷」相似的科學機構設置，如南方科技大學、深圳大學、哈爾濱工業大學、中科院深圳先進技術研究院及北京大學深圳研究生院等。

「機器人谷」毗鄰大學城，有頂尖院校和科研機構，聚集了機械人領域的一批頭部和新銳企業。（當代中國）

「天工Ultra」的「娘家」——「人形機械人第一股」優必選的總部就位於「機器人谷」。除此以外，「協作機械人第一股」越疆科技以及智平方、雲鯨智能等機械人企業的總部也在這裡。春晚「扭秧歌」節目後爆火的「宇樹科技」，也在「機器人谷」一帶的智谷產業園設立辦公室。

「機器人谷」15分鐘創新圈 創新要素觸手可及

在這個15分鐘創新生態圈里，各種創新要素的黃金密度在全球科技創新版圖中都屬罕見。

以大學城地鐵站為圓心，0.5公里內即達帕西尼觸覺傳感實驗室，1.2公里可達速騰聚創的激光雷達調試中心，3公里即見優必選的未來工廠。產業鏈上的各個環節都能無縫銜接，觸手可及。

智園崇文園區是大學校區、科技園區、居民社區「三區融合」的國際知識創新村，是全方位、高標準的科技服務基地，也是優必選、越疆科技的總部所在地。（深圳市南山區政府官網/當代中國授權）

智谷產業園位於沙河西路，引進了「宇樹科技」以及多家上市企業，被認定為「深圳市投資推廣重點產業園區」。（深圳市政府官網/當代中國授權）

「上下樓就是上下游，產業園就是產業鏈」是「機器人谷」的常態和優勢。優必選的人形機械人組裝車間與帕西尼的觸覺傳感器實驗室僅一街之隔，能實現「上午研發、下午測試、晚上迭代」的極限「機器人谷」效率，也正正體現了「深圳速度」。

「機器人谷」領頭羊優必選乘勢而上、做大做強

優必選品牌官譚旻透露，今年企業已經接到超過500台人形機械人的訂單意向，預計全年出貨量會突破1,000台大關，其中工業機械人佔50%。

預計到2025年年底，人形機械人的工作效率將從人類的40%增至60%-80%。人形機械人還處於非常初級的發展階段，企業目前也只能實現小規模量產交付，但譚旻相信，企業只要服務好廣東省的8個萬億級工業產業集群，通過十年、二十年的努力，優必選就能成為第9個萬億集群。在本地做大做強後，成為全球最大的人形機械人領導品牌是譚旻的願望。

優必選機器人Walker C表演抓握蘋果。（網上圖片）

優必選熊貓機器人優悠表演太極拳。（網上圖片）

「機器人谷」成深圳機械人產業縮影 助力首個機械人之城？

2023年，深圳機械人行業憑1,797億元產值拿下全國第一，成為名副其實的中國「機器人第一城」。2024年機械人產值更是超過了2,000億元。

「機器人谷」正是濃縮整個深圳機械人產業的精華。這裏不僅僅是工廠和代碼的簡單集合，而是一個會呼吸、靈活、創新的有機體，政策、資本、技術、場景等元素都在「機器人谷」共生共長，和諧促進「機器人谷」的形成和繁榮。

南方科技大學通過產學研項目孵化了多家具有創新實力的機器人企業。（網上圖片）

機械人企業可以在留仙大道找到自己的上下游。從觸覺傳感器到機械臂，機器人所需的每一個核心部件都能在周圍找到優質供應商。圖為大疆附近，還聚集着眾多機械人產業鏈企業如雲鯨智能、帕西尼等。（網上圖片）

機械人與城市深度綁定，就如同被汽車定義的底特律和被互聯網定義的矽谷，深圳有可能會成為首個被機械人定義的首個全球樣本城市。

深圳機械人正致力於從實驗室走向世界，書寫中國「智造」的新篇章。「機器人谷」依託緊密協作的產業鏈、開放包容的創新環境，正成長為全球科技版圖的重要一環。

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