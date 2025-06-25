CIA公開招募中國官員做線人　國安部嘲：遭特朗普裁員後嘩眾取寵

美國中央情報局（CIA）於5月初發布2段中文影片，公開招募中國官員向美國提供機密。中國國安部25日在微信公眾號以中英文發表評論稱，CIA在特朗普政府下面臨裁員困境，通過公開招募這種行動嘩眾取寵，目的是掩蓋自己的失敗和失意，避免淪為下一輪政治洗牌的「棄子」。



美國中央情報局（CIA）發佈中文影片，招募中國官員提供北京機密信息。（影片截圖）

美國中央情報局（CIA）發佈中文影片，招募中國官員提供北京機密信息。（影片截圖）

3月4日，中央情報局（CIA）局長拉特克利夫（John Ratcliffe）出席特朗普的國會演說。（Reuters）

文章稱，CIA的兩部煞費苦心的影片充斥著蹩腳話術與誣衊言辭，將美情治機關荒唐可笑的策反邏輯，和歇斯底里的癲狂情緒暴露無遺。堂堂世界頭號「情報霸主」又一次憑藉「迷」之操作淪為國際笑柄。

文章稱，CIA為配合美政府全面對華遏制戰略，持續開展對華情報竊密和滲透破壞活動，編造「中國崩潰」虛假敘事，渲染欺騙世界的「中國威脅」，拿「中國間諜」故事掩蓋其無能，明火執仗地迫害無辜。「一次次謊言被戳穿後，CIA仍不知恥，反覆成為國際笑柄。」

文章提到，特朗普政府上台後，多次計劃縮減裁撤聯邦機構人員，CIA在這場大規模的改革行動中同樣難以倖免。這部曾備受倚重的「國家機器」，不僅在2月初遭遇了一場「買斷計劃」式的突然裁員，預計未來人員還將進一步被裁減，可謂是內外交困、雪上加霜。

文章形容，CIA急火攻心，試圖通過公開招募這種聲勢浩大的行動「招兵買馬」，既是譁眾取寵的作秀，也是病急亂投醫的盲動，目的是掩蓋自己的失敗和失意，避免淪為下一輪政治洗牌的「棄子」。