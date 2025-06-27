東方明珠259米觀光廊玻璃爆裂　疑受高溫影響　工作人員稱已處理

近日，上海東方明珠塔全透明觀光廊玻璃，疑似受高溫天氣影響被「熱炸」，出現蛛網狀裂紋，有在場遊客表示「嚇死了」。對此，工作人員表示，已經即時處理，「現在很安全的」。



上海東方明珠塔全透明觀光廊玻璃被「熱炸」。（網上圖片）

懸空觀光廊，位於上海東方明珠塔259米高處，於2009年5月1日正式對遊客開放。周四（6月26日）凌晨，有網民在社交平台發布影片稱，「上海東方明珠塔玻璃都給熱炸了，天氣太猛了。」

影片中，一塊地面透明玻璃出現細密的蛛網狀裂紋，遠處是城市高樓大廈的街景。拍攝者指向裂紋處稱，「剛才我的腳就在這，然後這個炸了，那個炸的聲音嚇死我了。」

及至當日下午，東方明珠塔工作人員表示，「已經第一時間緊急處理了，現在很安全的。」其未透露更多情況。

懸空觀光廊每平方米玻璃可承重800公斤。（網上圖片）

懸空觀光廊，位於上海東方明珠塔259米高處，於2009年5月1日正式對遊客開放。（新華社）

公開資料顯示，全球唯一360°全透明懸空觀光廊位於東方明珠電視塔第二大球體，「玻璃為美國進口玻璃膠黏合五層鋼化玻璃高溫燒製，保證透明度的同時，比普通鋼化玻璃增強100倍強度，硬度與鑽石相當，即使全部碎裂也不會凹陷或坍塌。」

在正常狀態下，每平方米玻璃可承重800公斤（國際標準為每平方米承重300公斤），輕松容納30名壯漢及800公斤沙袋。