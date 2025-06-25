上海男聚餐飲酒後街頭凍斃　家屬起訴4名共飲同事　法院咁判

綜合內媒報道，2024年1月，上海的金先生和同事聚餐飲酒後，歸家途中因酒精中毒引起的凍傷去世，家屬提告一同飲酒的4名同事。上海市普陀區人民法院指4人已經盡到相應的照顧、幫助義務，駁回了家屬全部訴訟請求。



示意圖。（視覺中國）

2024年1月某天夜晚，金先生與4名同事到燒烤店聚餐。期間，他與同事一起飲用了一瓶52度白酒。深夜，他們結束聚餐準備離開，一名同事見金先生身著單薄西裝，便將一件薄棉夾克交給他讓其穿上。隨後，金先生自行打了一輛網約車回家。

次日清晨，鄰居發現倒地的金先生並報警，金先生送醫後不治，醫院出具的死亡證明顯示，他的直接死亡原因為急性酒精中毒引起的凍傷。

金先生的親屬認為，4名同事作為聚餐的共同組織者、飲酒的參與者，應對金先生過量飲酒的行為進行勸阻並且負有看顧、照護的注意義務，但4人並未盡到相關義務，對金先生的死亡後果負有一定的過錯，應承擔相應賠償責任。

示意圖。（視覺中國）

普陀法院審理後認為，本案中的聚餐屬於同事間正常交往過程中發生的一次聚餐，根據現有證據難以認定4名被告在聚餐飲酒的過程中對金先生存在強迫飲酒、勸酒等不當行為。根據閉路電視畫面，聚餐結束後金先生離開餐廳時能自行獨立行走，未表現出明顯的異常狀態，且其中一名被告還向他提供了一件外套，4名被告已經盡到相應的照顧、幫助義務，之後發生的不幸非四被告所能預料。而且，金先生作為完全民事行為能力人，應當審慎管理自身事務，對飲酒可能會對身體造成的危害也應當明知。

最終，普陀法院判決駁回了家屬的全部訴訟請求，現已生效。