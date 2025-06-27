全國首個！　深圳蛇口港擬建海空複合型口岸樞紐

近日，深圳市口岸辦公室牽頭製訂《深圳市2025年優化口岸營商環境若干措施》（以下簡稱《若干措施》）正式實施。當中包括推動蛇口港口岸擴大開放增加跨境直升機出入境功能項目驗收，建立全國首個海空複合型口岸樞紐。



蛇口港。（深圳特區報）

《若干措施》涉及24項具體優化舉措，覆蓋科技賦能口岸服務、跨境貿易新業態發展、優化口岸功能佈局、創新口岸通關監管模式、強化便企利民服務等多方面，助力深圳打造國際一流口岸營商環境「深圳樣板」。

科技賦能方面，《若干措施》提到，深圳將進一步推進AI+口岸服務，多個環節引入人工智能應用，實施「AI+口岸」應用建設，搭建口岸AI通用能力平台，打造智能化口岸服務新範式。

《若干措施》明確，要創新跨境無人機物流通關模式，探索在有條件的口岸開展跨境無人機試飛。同時，推動蛇口港口岸擴大開放增加跨境直升機出入境功能項目驗收，建立全國首個海空複合型口岸樞紐。

蛇口港。（深圳特區報）

蛇口港口岸位於深圳市南山區蛇口碼頭，地理位置優越，連接香港、澳門及深圳國際機場，在華南地區的物流和客運中佔據重要地位。1999年開通至香港夜航服務，2016年郵輪母港啟用，2022年成為國內首個具有國際中轉功能的海港客運口岸，2024年增設跨境直升機出入境服務，口岸設有直達香港國際機場的封閉航線，提供預辦登機、綠色通道等便捷服務。

在口岸通關佈局方面，《若干措施》中提到，將加快推進新皇崗口岸建設、羅湖口岸改造、沙頭角口岸重建等工作，推動河套合作區跨境專用口岸規劃等；加快鹽田港東作業區建設、深圳寶安國際機場三跑道等貨運基礎設施建設，進一步強化海空跨境貨運基礎設施建設。

在便民利企深化服務方面，《若干措施》提出將創新國際結算模式，優化口岸免稅商業佈局，擴大離境退稅商店範圍。同時，強化進出口環節收費監督檢查，規範明碼標價行為，打擊違法違規收費行為。