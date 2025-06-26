全國政協副主席咸輝訪港　李家超：感謝人大政協為施政提寶貴意見

行政長官李家超今日（6月26日）在禮賓府與訪港的全國政協副主席咸輝會面。李家超表示，港區全國政協委員是國家重要組織成員，是愛國愛港的堅實力量，特區政府會繼續推動與港區全國人大政協、省級委員等的互動交流，加強溝通協作，凝聚及發揮愛國愛港力量，共建更美未來。



李家超：感謝咸輝訪港指導 與官員及各界人士會面座談

李家超在社交網頁發文，感謝咸輝訪港指導，與特區政府官員和各界人士會面座談。李家超上任後成立了政府與人大政協的恆常交流機制，由政制及內地事務局作主責單位，他表示，自恆常交流機制成立以來，特區政府已就多個課題與人大政協進行互動交流，共同大力支持特區政府的工作，解釋政府政策，吸收政協的意見。

6月26日，行政長官李家超（右）在禮賓府歡迎全國政協副主席咸輝訪港。（李家超facebook）

李家超稱，特區政府十分感謝港區全國人大政協在各方面發揮他們的影響力，亦為特區施政提供寶貴意見和建議。

咸輝：期望香港青年當好「一國兩制」接班人

咸輝曾任甘肅省副省長、寧夏回族自治區人民政府主席等職，2023年3月當選全國政協副主席。她此次訪港活動包括出席昨日舉行的慶祝香港回歸祖國28周年、香港友好協進會成立36周年暨友好青年之聲團就職典禮。她在典禮上發表講話指出，青年是香港的希望和未來，深情期望廣大青年當好「一國兩制」事業的建設者和接班人。

6月26日，行政長官李家超（右）在禮賓府歡迎全國政協副主席咸輝訪港。（李家超facebook）

她又強調，香港各界要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，堅決維護國家主權、安全、發展利益，全面落實「愛國者治港」原則，切實擔起弘揚愛國愛港核心價值的職責使命，讓「愛我中華」的種子在廣大青年心中生根發芽、結出碩果，為推進「一國兩制」事業薪火相傳提供堅實保障。