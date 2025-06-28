搞笑網紅｢小四爺｣突被警方帶走登熱搜　知情人：她誘騙8人去緬甸

超過80萬人追蹤的四川搞笑網紅「小四爺」被警方帶走，網傳他涉嫌參與跨境詐騙集團，將8名內地民眾誘騙至緬北，其中1人疑似死亡，目前還有5人受困園區，他每次誘騙1人就可以得到12萬元人民幣的報酬，消息於27日衝上新浪熱搜，引發網民熱議。



現年24歲的「小四爺」是四川省宜宾筠連縣人，在抖音上有81.3萬名粉絲，影片內容多是用有趣的方式記錄鄉村美學，自4月15日發布最後一則變裝影片後，他的社群平台帳號已停止更新超過兩個月。



「小四爺」時常變妝演繹鄉村生活。（網絡圖片）

有知情人士在其留言區透露，「小四爺」共誘騙8名民眾前往緬北，其中1人疑似死亡，2人已被家屬贖回，目前仍有5人受困緬北。（網絡圖片）

以鄉村搞笑走紅更曾做「反詐宣傳」：詐騙人中疑似有人死亡

「小四爺」原本以鄉村搞笑內容走紅，他時常做村嬸打扮演繹鄉村生活。2024年10月她曾發布反詐題材的影片，此次捲入詐騙案，引發許多內地網民批評「知法犯法」、「非常諷刺」。

有知情人士在其留言區透露，「小四爺」共誘騙8名民眾前往緬北，其中1人疑似死亡，2人已被家屬贖回，目前仍有5人受困緬北。另一位知情者指出，「小四爺」每成功誘騙一人前往緬北，就能獲得12萬元人民幣的報酬。

筠連警方則證實「小四爺」確實被江蘇警方帶走，但當地公安機關並未參與辦案。對於「小四爺」是否涉及詐騙案件，筠連警方不願透露，僅稱目前不掌握相關案情。

網民點睇：

以為他退網了，沒想到是落網了。

這個網紅明明能通過別的方式賺錢，沒想到做這種讓人戳脊梁骨的事豈不知看著挺憨厚實則內心黑著呢而且還是團隊作案。

她把農村拍得非常有趣，好可惜之前很喜歡看她。

很多網絡上所謂的網紅，說話做事，猖狂，「加強未成年人網絡素養教育」， 造成了無數未成年人錯誤的三觀！網紅得要做好表率，給社會帶來正能量！。

