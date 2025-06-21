女網紅萬呎豪宅「牆掛800萬林寶堅尼」電費貴過工廠　炫富下場慘

中國千萬網紅大藍因非法推薦股票遭永久封殺後，其妻子大葉子接手網紅事業。



不過近日她因頻頻高調炫富，最終遭到禁言。

大葉子拍片炫耀豪宅電費驚人原因，家中還掛著林寶堅尼當裝飾品。（微博影片截圖）

僅裝修也要8000萬人民幣！點圖放大看看大葉子的超級豪宅：

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根據中國《新浪科技》報導，大葉子與大藍的豪宅坐落於浙江省杭州市中心，室內面積達1000平方米（約10763平方呎），裝潢耗資高達8000萬元人民幣。其中最引人注目的是一輛價值800萬元人民幣的林寶堅尼，竟被吊掛在牆上作為裝飾品。

大葉子透露豪宅的電費開銷驚人，每年達40萬元人民幣，甚至超過一家小型工廠。然而，大葉子的高調炫富引起許多網友不滿，紛紛指責她過度浪費資源並進行檢舉，最終導致她的抖音帳號遭到禁言。

對此，大藍出面回應，表示妻子的網紅事業仍在發展，未來計劃讓她透過直播帶貨創造收入。他解釋介紹別墅只是為了吸引流量，並強調自己並非真正的富豪。大葉子則呼籲網友支持她的直播，幫助她「湊電費」。

大葉子的其他影片內容也有炫富之嫌。（抖音截圖）

大葉子的其他影片內容也有炫富之嫌。（抖音截圖）

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