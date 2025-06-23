中國冥鈔在外國興起現炒價！網紅爭相展示獨特用法　有美金歐元版

中國傳統祭祀用品冥幣紙錢意外在海外走紅，不僅成為外國網紅爭相討論的話題，更被賦予「祖先幣」（Ancestor money）的洋名，在海外電商平台上一包冥幣紙錢售價最高飆至7至20美元（約港幣55至157元）。



據《鳳凰網財經》報道，這股冥幣紙錢熱潮源自2014年，一名外國博主在社交平台上發佈影片，介紹這種「東方神秘力量」的特殊紙品後，引發外國網友跟風。去年萬聖節期間，一名中國女子在巴黎街頭販售冥幣的影片更是在海外社交平台上引發討論。

不少外國網紅介紹並使用中國冥鈔：（按圖了解）



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目前全球90%的冥幣紙錢市場由河北省保定市雄縣米家務鎮的米北莊村所壟斷。這個距離渤海約150公里的內陸村莊，擁有超過500家殯葬用品店，村民幾乎家家戶戶都以製作冥幣紙錢、紙紮等殯葬用品為生。

為了開拓海外市場，米北莊村商家推出多款在地化設計的冥幣紙錢，包括美元版、歐元版，甚至原住民版等，並在電商平台上銷售。據報道，截至2019年，該村在阿里巴巴旗下1688平台上開設近120家網店，佔據線上殯葬用品銷售商家的40%。

外國網友對冥幣紙錢的使用方式也展現出獨特創意。有人在燒冥幣紙錢前進行塔羅牌占卜，也有人擺設玉皇大帝雕像並嚴格遵循「左手點火」的規矩。一些網友甚至開設「燒錢教學班」，教導如何擺設祭品、摺疊冥幣紙錢等。

不少外國網友在社交平台上分享燒冥幣紙錢後的「神奇經歷」。有人表示獲得額外收入，也有人稱生活發生重大改變，還有人拿到經濟救助重返校園。一位名為Lisa的網友表示：「失去她（母親）後，我更加想念她。我燒了一張祖先的錢，並把我的想法寫在上面，希望她在天堂裏能過上輕鬆的生活。」

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