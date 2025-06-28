生父協助繼母虐死12歲女兒　涉針扎餵瀉藥　二人獲刑後上訴求減刑

福建莆田一名12歲女孩，遭生父和繼母長期虐待後死亡。手段包括毆打，針扎舌頭、指甲縫、會陰等隱私部位，更涉及被餵食1600片瀉藥。2024年法院一審判決，繼母犯故意殺人罪及虐待罪判處死刑；生父犯故意傷害罪及虐待罪獲刑五年六個月。惟今年5月，二人均提出上訴，企圖減輕刑罰。



自2020年起劉思琪便遭遇長期虐待。（影片截圖）

女孩劉思琪2011年出生，父母2015年離婚後跟隨生父劉某生活。2017年劉某與繼母許某花再婚。惟自2020年起劉思琪便遭遇長期虐待。

繼母許某花長期對劉思琪及另兩名收養子女實施毆打，針扎舌頭、指甲縫、會陰部等隱私部位，逼迫吃屎尿、開水燙、饑餓等虐待。

期間生父劉某知情但未制止，反而協助許某花網購約1600片瀉藥，強迫劉思琪每日服用20片。

2023年12月5日-21日是劉思琪的最後17天拘禁，許某花以「懲戒外逃」為由，經劉某同意將劉思琪手腳捆綁關在衛生間，持續17天。

期間，指使他人用刀刺劉思琪腳部，雙腳合共31刀，以及開水燙、低溫凍、電風扇吹風折磨，並用摻雜洗衣粉的髒水泡腳。而劉某收到虐待照片後竟回覆「打死她」、「吃死她」，並未採取任何救援。

最終，劉思琪於2023年12月22日死亡，屍檢報告顯示，她的體重僅40斤，全身31處身體部位存在陳舊性損傷，死因為外傷感染、饑餓寒冷導致急性循環衰竭，死前處於嚴重營養不良狀態。

生父和繼母均獲刑。（影片截圖）

許某花在劉思琪死亡後銷毀閉路電視、清洗現場偽裝意外，後經醫生報警揭發。

2024年法院對案件進行一審判決，繼母許某花犯故意殺人罪、虐待罪，判處死刑。生父劉某犯故意傷害罪、虐待罪，判處有期徒刑五年六個月。

法院認定，許某花直接實施致命虐待，手段極端殘忍；劉某長期縱容虐待、提供工具（瀉藥）並參與毆打，但未直接致死亡。

今年5月，許某花、劉某均提出上訴，企圖減輕刑罰。劉思琪的生母白春燕則認為劉某量刑過輕，申請抗訴被駁回。白春燕還稱，自從離婚後失去和女兒的聯繫，直至收到判決書才知女兒遭遇，至今常夢見她呼喊「媽媽救我。」