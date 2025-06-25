湛江大學生抱走士多店老闆愛貓虐死 被校方留校察看
撰文：許祺安
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6月21日，湛江市廣東海洋大學學生崔男被指抱走校外士多店老闆的貓隻，隨後將其虐殺，貓的一隻前爪斷裂，尾巴骨折，身上有明顯燙傷痕跡。6月24日，校方稱崔男行為違反管理規定，給予其留校察看處分。
6月21日，網上有消息指，廣東海洋大學一名男大學生崔某某將士多店老闆飼養的貓隻偷走，隨後澆開水並對其進行毆打，又將貓屍扔進垃圾桶。
廣東海洋大學6月24日發佈文件稱，學校食品科技學院學生崔某某於2025年6月20日將他人飼養的貓帶回本人校外居住處，在餵養過程中被該貓咬到，將貓殺害。
告示稱，崔某某的行為違反了學校管理規定、社會公德和大學生行為準則，損害了學校和大學生的形象。根據有關規定，經研究，決定給予崔某某留校察看處分，暫停學業。
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