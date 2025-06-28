9月3日中國大閱兵：盤點九天無人機、機械狼等新型戰力

9月3日天安門將舉行抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念閱兵式，內媒盤點此次閱兵將首次展示無人智慧、水下作戰、網電攻防及高超音速等四大新型作戰力量，展現解放軍因應科技發展和戰爭形態演變的最新戰力。



據《環球時報》報道，閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵表示，此次參閱的所有裝備均為國產現役主戰裝備，除了展示新一代傳統武器裝備，也將安排部分新型作戰力量參閱。



2019年10月1日，中國北京，圖為在中國70周年國慶閱兵儀式上登場的載有洲際彈道導彈的東風-41軍車。（Reuters）

海上作戰或許有驚喜？

央視新聞觀察員魏東旭指出，十年前在抗戰勝利70週年閱兵式上，殲-15列裝之後首次參加閱兵，也是中國的閱兵史上第一次有艦載機參加閱兵，「這十年間我們的艦載機有很大變化。艦載機的出現是具有里程碑意義的一個重要瞬間，這意味着我們航母具備了實戰能力。」

他指出，航母遼寧艦、航母山東艦已經服役了很長時間，艦載機部隊主要是由「殲-15飛鯊」構成，在此前的閱兵式上，我們看到「殲-15飛鯊」的家族不斷壯大，可以期待在海上作戰體系的展示方面，參與受閱的航母上的鋼鐵雄鷹會給我們帶來更多的驚喜。

中國海軍：圖為2019年10月1日，中國海軍成員在北京參加國慶閱兵儀式。（Getty）

無人裝備局部衝突表現亮眼

中國已研發出包括海上的「虎鯨」無人艇，滿載排水量約500噸，配備垂直發射系統；陸地上有「機器狼」小隊，可分別負責偵察探測、精準打擊和綜合保障；空中的多型無人機甚至出現無人母機。

其中「九天」無人機是下一代大型無人空中通用平台，可以釋放無人機蜂群，能滿足空運、空投、信息支援與對抗、火力打擊支援等任務需求。此外，在去年珠海航展上引起廣泛關注的智慧化四足機器人「機器狼」，可以像狼一樣實施集群作戰，能攜帶不同載荷在複雜地形上配合步兵戰士作戰。

「九天」無人機是下一代大型無人空中通用平台。

網電攻防等兵種首次亮相閱兵場

在水下作戰領域，中國已研製多款水下作戰無人化裝備，包括2019年「十一」閱兵時展出的HSU-001型無人潛航器。

2023年2月中國在阿布達比國際海事防務展上曾公開展出CSSC-705攻擊型無人潛航器，國外多家軍事網站將其稱為「全球第一款能攜帶魚雷的攻擊型無人潛艇」。它採用全電推進，總長30米，續航時間達100小時，可下潛至300米深度，能夠發射324毫米或533毫米制導魚雷，具備反潛和反艦雙重能力。

網絡和電磁空間被稱為與陸、海、空、天並列的「第五維戰場」，在現代戰爭中發揮著舉足輕重的作用，解放軍信息支援部隊已於2024年4月19日在北京成立。

軍事專家張軍社表示，今年的「9·3」大閱兵將是解放軍信息支援部隊、軍事航天部隊、網路空間部隊等兵種首次亮相閱兵場。

國家主席習近平在2019年10月1日在天安門廣場舉行的慶祝中華人民共和國成立 70週年閱兵式上檢閱部隊。（Getty Images）

「東風-27」有望現身？

高超音速武器領域，已於2019年「十一」閱兵式上公開展示「東風-17」高超音速導彈。據西方觀察家推測，該導彈最大射程超過1800公里，具備全天候、無依託、強突防等特點。

2024年五角大樓在「中國軍力報告」中稱，中國新一代「東風-27」中遠程彈道導彈可能已經服役，它可以根據需要配備高超音速戰鬥部、常規對地戰鬥部、反艦戰鬥部或核彈頭，射程在5000-8000公里。