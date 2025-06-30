深中通道西人工島將打造科普基地　料年底前開放旅遊

6月30日，在深中通道通車一周年之際，廣東交通集團宣布將在深中通道西人工島打造粵港澳大灣區跨江通道科普基地，計劃今年年底前對公眾預約開放。



6月30日，廣東交通集團與深圳市文化廣電旅遊體育局，就深中通道西人工島投資開發暨戰略合作簽約。廣東交通集團將在深中通道西人工島打造粵港澳大灣區跨江通道科普基地。西人工島面積約為13.7萬平方米，形如海中鯤鵬。科普基地占地面積約2200平方米，主題為「中國交通跨海工程技術發展」。

深中通道西人工島。（攝影 楊凱力）

深中通道西人工島設有監控所、應急救援的分中心等，即將打造成科普基地，開放公眾旅遊。（蘇煒然攝）

展項融合中國橋樑及海底隧道發展歷史、粵港澳大灣區交通發展歷程、深中通道創新成果等，同時突破傳統模式的數字化體驗場景，依托橋樑工程本身的科技含量，構建虛擬現實（VR）、增強現實（AR）、全息投影等「科技+文旅」模式，讓遊客從觀光式場景「穿越」至深中通道建設過程。

此外，展廳還打造互動繪畫、AI風格拍照、知識問答等多套互動場景，設置互動式展陳、模擬駕駛、橋樑結構實驗等環節，激發青少年對工程技術的興趣。戶外還放置了海底沉管隧道足尺鋼殼試驗段及多個工程實物構件，讓人親身感受超級工程背後的硬實力。

通過西人工島後，就會到達深中大橋。（蘇煒然攝）

科普基地有望年內對外開放，首期開放研學服務體系，參觀者可分別從深圳、中山方向上島，統一從中山方向離島。未來在嚴格保證交通運營管理功能的基礎上，將運用科普教館、救援碼頭、停機坪等區域，逐步拓展集觀光旅遊、休閒度假、服務配套於一體的綜合性文旅功能，如開展海中看大橋、低空觀光飛行等項目。