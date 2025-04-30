五一黃金周｜高速開堵深中通道變｢深紅｣　口岸周邊交通壓力大增

明日便是「五一黃金周」，內地民眾出行熱情高漲，據交通運輸部數據顯示，今年「五一」假期預計全社會跨區域人員流動量約14.2億人次，同比增長約4.5%。為避開高峰時段，不少人已提前動身，深圳部份道路已出現「深紅色」擁堵狀態。



作為連接珠江口東西兩岸的核心通道，深中通道在「五一」假期期間車流量預計大幅攀升。深圳交警發布的《深中通道出行指南》指出，節前車流以深圳往中山為主，節後則以中山往深圳為主。

4月30日（假期前一天）：15時至24時，深圳往中山、粵西方向將出現節前出行小高峰。

5月1日（假期第一天）：雙向車流持續高位運行。

5月2日至4日（假期中期）：雙向車流較均衡，但5月4日上午10時起，中山往深圳的返程車流將逐步上升。

5月5日（假期最後一天）：上午10時起出現返程高峰，中山往深圳方向車流將持續超飽和運行。



深圳交警建議替代路線：若深中通道擁堵，可選擇虎門大橋或南沙大橋繞行。

五一假期期間，港澳居民和內地居民「北上南下」雙向流動熱潮持續，深港口岸部門預測，5月1日至5日將迎來出入境客流高峰，預計五一假期日均出入境人員達93萬人次，單日客流峰值將突破100萬人次。大客流主要集中在福田、羅湖、深圳灣、蓮塘、廣深港西九龍站口岸。預計，深圳各口岸將於5月3日（周六、假期第三天）迎來出入境高峰。

福田口岸、皇崗口岸：周邊擁堵路段包括金田路、福田南路等。

深圳灣口岸：東濱路等道路車流密集。

蓮塘口岸：新秀路等可能出現擁堵。



另提醒北上港人，假期期間11:30-21:00為每日出行高峰，熱門區域包括福田COCO Park、前海壹方城、歡樂谷、東部華僑城等。隨著假期正式開始，深圳及周邊交通網絡已進入「人从众（人從眾）」模式，建議提前規劃路線，地鐵出行，避開高峰時段。