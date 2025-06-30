山東艦訪港｜雙航母編隊完成遠海實戰訓練 戰機多次起飛應對外軍
撰文：朱加樟
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央視30日（周一）報道，近日海軍遼寧艦、山東艦航母編隊圓滿完成遠海實戰化訓練任務返港。這次遠海實戰化訓練，兩支航母編隊圍繞偵察預警、防抗打擊、對海突擊等多項課題開展研練，此次訓練任務是根據年度計劃組織的例行性訓練，有效檢驗了部隊聯合訓練成效。
報道指，在這次遠海實戰化訓練中，遼寧艦、山東艦航母編隊轉戰黃海、東海、南海和西太平洋海域，堅持實戰實訓、聯戰聯訓、體系練兵，聯動相關軍兵種兵力組織互為條件、互為對手的實戰對抗，完成偵察預警、防抗打擊、對海突擊、對空防禦和艦載機跨晝夜戰術飛行等科目研練。
任務過程中，遼寧艦、山東艦航母編隊積極探索編隊作戰要素和力量實戰運用，形成多項課題研究成果，有力提升航母編隊體系作戰能力。這是繼去年首次組織雙航母編隊聯合演練後，兩支航母編隊又一次位遠海大洋開展體系對抗演練。
報道指，任務期間，外軍艦機多次抵近偵察、跟蹤監視，遼寧艦、山東艦航母編隊全程保持高度戒備、隨時反應的作戰狀態，多次組織艦載機戰鬥起飛，專業穩妥處置應對，確保了各項訓練任務的圓滿完成。
7月3日至7日，由山東艦，導彈驅逐艦延安艦、湛江艦，導彈護衛艦運城艦組成的海軍艦艇編隊將訪問香港。根據資料，山東艦以海南三亞作為母港。
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