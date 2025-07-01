河南西峽極端強降雨8人失聯　內地北方大部和西南地區暴雨持續

內地多地暴雨持續，未來北方大部和西南地區將維持降雨頻繁的天氣格局。自今天（7月1日）起，黃河正式進入主汛期，水文氣象部門預測，今年汛期降水時空分布不均，澇重於旱，區域性階段性旱澇風險較高。



河南西峽極端強降雨8人失聯。（央視新聞）

據《央視新聞》，河南省南陽市西峽縣應急指揮部消息，6月30日21時至24時，西峽縣太平鎮、二郎坪鎮遭遇短時極端強降雨，雨量達208.3毫米，過程累計降雨量達225.3毫米，導致下游蛇尾河猛漲，部分設施損毀，有群眾被困。事件發生後，西峽縣立即組織力量開展救援，2名群眾脫困獲救，8名群眾失聯。目前，獲救人員情況穩定，河南省、南陽市、西峽縣已組織各種應急救援力量全力搜救。

全國強降雨預報。（中央氣象台）

中央氣象台7月1日6時繼續發佈暴雨藍色預警：預計，7月1日8時至2日8時，河北東部、天津南部、山東北部、河南西部和北部、內蒙古東部、黑龍江南部、吉林北部、遼寧中東部、雲南南部、廣西西部和南部、海南島等地部分地區有大到暴雨。上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量20～50毫米，局地可超過70毫米），局地有雷暴大風等強對流天氣。

昨天（6月30日），降雨主要出現在四川盆地和西北地區東部、東北、華北、黃淮等地。未來三天（7月1日至3日），隨著副熱帶高壓加強西伸北抬，其邊緣的西南、西北地區東部、華北、東北多降雨天氣，局地將現暴雨或大暴雨，並可能伴有強對流天氣。

氣象部門提醒，未來北方大部和西南地區將維持降雨頻繁的天氣格局，建議公眾謹慎前往山區、河道等隱患區域活動，由於地質災害具有滯後性，需持續防範山洪、地質災害、中小河流洪水、城鄉積澇等各類次生災害。

湖北咸豐遭遇破紀錄的特大暴雨。（中國新聞網）

湖北咸豐遭遇破紀錄的特大暴雨。（極目新聞）

據報道，昨日（6月30日）起，湖北咸豐遭遇破紀錄的特大暴雨襲擊，縣城嚴重水浸。當地通知學校7月1日停課一天，巴士也宣布停運。

黃河進入主汛期

黃河正式進入主汛期。（央視新聞）

據水利部黃河水利委員會消息，自今天（7月1日）起，黃河正式進入主汛期。當前，黃河小浪底水庫已按照要求降至汛限水位235米以下運行。

據水文氣象部門預測，今年汛期流域氣候狀況總體偏差，降水時空分布不均，澇重於旱，區域性階段性旱澇風險較高。主汛期，中游山陝區間、三花區間降水較常年將偏多2到3成；下游大汶河降水較常年將偏多3到5成。局地暴雨過程趨強，中游干支流及下游大汶河可能出現較重汛情。