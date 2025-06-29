外機衝闖中國領海線　解放軍殲-16雙機起飛、發射紅外彈驅離

6月29日，央視節目「礪劍」播出一段解放軍出動兩架殲-16戰機警告驅離衝闖領海線的外機影片。除了雙機起飛，戰機亦做出平行卡位的動作，以及發射紅外線彈（又稱紅外干擾彈），將外機驅離領海線。



空軍航空兵某旅張占方介紹，當時外機由低空飛過來，不是特別守規矩，近乎垂直90度，沖闖中國的領海線，「到它（外機）正側方或稍靠前一些，讓它能直觀地看到我，逐漸地向它壓坡度、縮小間隔，逼迫它遠離我們的領海線」。

解放軍出動兩架殲-16戰機警告驅離衝闖領海線的外機。（影片截圖）

解放軍出動兩架殲-16戰機警告驅離衝闖領海線的外機。（影片截圖）

張占方稱，他外逼外機後，對方曾改變方向，「結果它持續做了一個盤旋，對著我們的領海線又過來了」。塔台發出警告後，張占方發射紅外線彈以及再次外逼。經過中國空軍依法依規處置，外機被驅離。

解放軍出動兩架殲-16戰機警告驅離衝闖領海線的外機。（影片截圖）

解放軍出動兩架殲-16戰機警告驅離衝闖領海線的外機。（影片截圖）

軍事專家曹衛東介紹，中國的海岸線非常長，殲-16是重型戰機，油料非常充足，可以根據任務需要，比如搭載對海對陸攻擊的導彈，也可以掛載對空中目標打擊的導彈，像P-8A反潛巡邏機就可以直接起飛，像殲-16、殲-15、殲-10等戰機來警告驅離。

在通過無線電警告無效後，若外機沿海岸線或在附近飛行，空軍可以採用飛機起飛後跟外機平行地飛，並靠近外機作警告及驅離；若外機進入中國的領海領空，在警告無效的情況下，可以開火射擊。