山東艦訪港｜東西方接觸前線　九七後美航母仍頻訪港　這年成轉折

7月3日至7日，解放軍海軍山東艦航母編隊將訪問香港，引發極大關注。在不少香港人的記憶中，「外國軍艦繞港」景象歷歷在目，最近一次是2018年11月，美國航空母艦列根號（USS Ronald Reagan CVN-76）聯同三艘美國軍艦訪港。然而，隨著國際形勢變化，此景已不再。



與2017年訪港的遼寧艦不同，山東艦是中國真正意義上完全獨立自主設計建造的首艘航空母艦，於2019年12月正式交付海軍。巧合的是，也正是2019年12月，為反制美方實施《香港人權與民主法案》，中方宣布暫停美軍軍艦來港休整審批。從美國列根號到中國遼寧艦，再到山東艦，顯示出香港既是個國際窗口，也是向全世界傳遞「中國海軍走向深藍」的信號。



1960年，美軍提康德羅加號航空母艦於維多利亞港。（U.S. Navy）

歷史上，香港位處東西方世界接觸前綫，是西方在遠東地區的重要劇點，加上擁有水深港闊的優越地理條件，自二戰後，以美國為首西方陣營的軍艦，便頻密地利用香港作補給點，在韓戰及越戰時，美軍軍艦更是絡繹不絕穿梭維多利亞港。頻繁接待美軍軍艦、在灣仔紅燈區見美兵尋歡，也成為港人的集體回憶，並產生過如英國作家李察·梅臣（Richard Mason）筆下的《蘇絲黃的世界》（The World of Suzie Wong）般的浪漫故事，成了西方人心目中的東方美學符號。

1960年代，《蘇絲黃的世界》被改編成由威廉·霍爾登和關南施主演的經典荷里活電影。（劇照）

1960年代，《蘇絲黃的世界》被改編成由威廉·霍爾登和關南施主演的經典荷里活電影。（劇照）

冷戰時期，美國航空母艦訪問香港可作為美國海軍第七艦隊在亞太地區展示軍事存在的一部分，而這種情形並沒有隨著冷戰結束、香港回歸而結束。中美兩國達成協議，中方以逐次審批的方式，處理美艦的訪港申請。1997年回歸前後至2010年代中期，幾乎每年仍有美國航母訪問香港的記錄。在2000年代的多次訪問中，美國航母常與香港政府協調，進行公開的港口開放日，讓市民參觀艦艇，增進美港關係。

2018年11月，美國航空母艦列根號（USS Ronald Reagan）聯同三艘美國軍艦訪港，成為近年來少數的案例。

列根號聯同三艘美國軍艦訪港於2018年11月訪港。（梁鵬威攝）

列根號一同訪港的3艘軍艦分別為驅逐艦USS CURTIS WILBUR、巡洋艦USS CHANCELLORSVILLE（圖）及驅逐艦USS BENFOLD。（梁鵬威攝）

隨行的巡洋艦USS CHANCELLORSVILLE。（梁鵬威攝）

當年，合共四艘軍艦停泊於青衣對出海域，約5000名官兵分批上岸活動，包括與香港警務處和解放軍進行交流，以及探訪本地小學等。有美軍趁列軍號於本港停泊期間，上岸遊覽香港景色。部分美軍在西環上岸後的第一站，便是先到該區銀行「㩒錢」提款，儲足「彈藥」再到其他景點遊覽、消費。還有美軍表示期待品嚐地道美食，如點心和飲茶等，更希望到獅子山遠足。

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部分美軍在西環上岸後，先到該區銀行「㩒錢」提款，再到其他景點遊覽。（張美華攝）

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不過回歸後，香港在一國兩制下擁有高度自治權，但外國軍艦訪港屬外交事務，仍然需要得到中國政府特別許可，因此這些訪問通常具有外交、軍事及象徵性意義，反映中美關係的狀態及區域局勢的變化，美軍艦隻訪港數目，變了「中美關係寒暑表」。就以2018年為例，當時正值中國國家主席習近平和美國總統特朗普將在阿根廷舉行的G20峰會會面，故列根號獲准訪問香港，被視為中國在兩國元首會談前一個友善舉動。

2010年代後期，由於中美關係緊張（如貿易戰、南海爭端）下，美軍艦隻訪問頻率顯著下降，在緊張時期更曾出現訪問被拒的案例，例如2018年美國海軍「黃蜂號」兩棲攻擊艦（USS Wasp）被拒訪港；2019年，為反制美方實施《香港人權與民主法案》，中方暫停美軍軍艦來港休整審批。2020年後，受疫情及地緣政治影響，幾乎無公開記錄顯示美國航母再次訪問香港。亦因此，列根號訪港，有可能成為美國航母訪港的「絕響」。

2017年7月，中國第一艘航空母艦遼寧艦編隊訪港，參加解放軍進駐香港20周年慶祝活動。（香港01）

另一邊廂，2017年香港回歸20周年時，中國首艘航母遼寧艦與三艘艦艇訪港，並首次對公眾開放。而與遼寧艦相比，即將訪港的山東艦的各項性能都有顯著提升，為中國第一艘完全自主設計、自主建造、自主配套的航空母艦，意義非凡。

就在訪港前夕，6月初，遼寧艦與山東艦的編隊破天荒首次同時出巡西太平洋，並穿越「第二島鏈」，引發日本、美國與台灣及各界的關注。據日本防衛省證實，6月7日起，遼寧艦出現在南鳥島附近海域；6月9日，山東艦航行至沖之鳥島北側，進入日本專屬經濟區（EEZ），距離東京約僅1200至1700公里。

2025年6月上旬，海軍航母編隊在西太平洋海域開展訓練，圖為山東艦。（微信公眾號＠人民海軍）

從美國列根號到中國遼寧艦，再到山東艦，港人對航母的目光漸漸被轉移至中國國防建設的成果，同時顯示出香港既是個國際窗口，也是向全世界傳遞「中國海軍走向深藍」的信號。甚至，在內地有輿論認為，山東艦航艦編隊與遼寧艦航艦編隊，同時在「第一島鏈」與「第二島鏈」間之海域現身，並且展開相關演訓活動，為中國經略海洋發展海軍實力重要里程碑；而「三航母時代」到來的時候，應該堅定地相信中方將以最大的確定性，面對世界的不確定性。