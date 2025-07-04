馬龍當選全國青聯副主席　成體育界唯一一人

繼今年4月當選中國乒協副主席，36歲的乒乓球奧運6金王、超級全滿貫得主馬龍，近日當選全國青聯副主席，成為體育界唯一一人。



身穿西裝坐在主席台第二排。（央視）

不少網民稱馬龍從CCTV5走向了CCTV1。（央視）

周四（3日）下午，中華全國青年聯合會第十四屆委員會全體會議在北京閉幕。會議選舉產生了全國青聯新一屆領導機構，18人當選副主席，當中包括馬龍。

今次亦是馬龍首次以全國青聯委員的身份參會，他身穿西裝坐在主席台第二排，專注記錄的形象還登上央視《新聞聯播》，不少網民稱他從CCTV5（央視體育頻道）走向了CCTV1（央視綜合頻道）。

現年36歲的馬龍是奧運6金王。（新華社）

今年6月，馬龍被提名為全國青聯第十四屆委員會委員，他對此表示，「這是一個非常好的學習交流平台，我可以把自己這麽多年運動員的經驗和經歷，分享給大家。我也從全國各行各業優秀青年身上學習到寶貴的地方。」

現年36歲的馬龍，是世界乒壇首位集奧運會、世乒賽、世界盃、亞運會、亞錦賽、亞洲盃、巡回賽總決賽、全運會、全國錦標賽男單冠軍於一身的「超級全滿貫」得主，也是乒乓球歷史上首位成功蟬聯奧運會男單金牌及奪得6枚奧運金牌的運動員，擁有31個世界冠軍頭銜。

馬龍是「超級全滿貫」得主。（新華社）

馬龍獲傑出運動生涯獎。（新華社）

巴黎奧運會之後，馬龍逐漸淡出國際賽場。去年10月，2024年國家和地區奧林匹克委員會協會頒獎典禮在葡萄牙舉行，馬龍獲傑出運動生涯獎。

馬龍於2019年當選中國乒協運動員委員會主任。今年4月23日，當選中國乒協副主席。