劉國梁透露辭任中國乒協主席兩大原因　讚王勵勤馬龍是難得的人才

4月23日上午，中國乒乓球協會第十屆會員代表大會第二次會議在北京舉行。劉國梁辭任中國乒協主席。

劉國梁接受《北京青年報》專訪時透露，巴黎奧運會後，去年9月就已提出辭任乒協主席，「作為我個人來說，我已經連續參加8屆奧運會了，這32年最好的青春都與奧運、責任、使命和榮耀相關，這種壓力擔當確實也是非常大的。領導也挽留過很多次，但我把自己的想法說出來之後也得到了認可，所以對我來說，現在還是很開心的」。



運動員時代，劉國梁奪得11個世界冠軍，其中包括兩個奧運會冠軍，成就中國乒乓球史上首個男子大滿貫偉業。2017年6月，劉國梁卸任國乒總教練一職，次年12月初，他當選中國乒協主席。2023年他再次當選為中國乒協主席和法定代表人。執掌國乒期間，除了延續輝煌的戰績，劉國梁還力推「養狼計劃」，並啟動國乒第3次創業，著力在全球推動、發展乒乓球運動。

2000年悉尼奧運中國孔令輝（中）奪金、瑞典瓦爾德奈爾（左）銀牌、中國劉國梁摘銅。（Getty Images）

談及主動辭去中國乒協主席的原因，劉國梁感慨頗多。他表示，乒協正常換屆是在2027年，若2027年換屆就離2028年的奧運會太近，只有一年時間，留給下一任的時間肯定不足，「我感覺從奧運備戰的角度，那會就高度重疊，你讓人家再去戰略布局就會受到很大影響，所以當時我就跟總局領導溝通交流，希望自己辭任」。

他又稱，自己已連續參加8屆奧運會，從1996年開始，先後以運動員、主教練、總教練、乒協主席等身份參加，更是壓力最大、責任最大的直接參與者，「這32年最好的青春都與奧運、責任、使命和榮耀相關，這種壓力擔當確實也是非常大的。這些年自己一直從事體育的行業，對家庭的責任感也讓我想到應該回饋家人一些了」。

2024年8月9日，在巴黎奧運會乒乓球男團金牌賽中，中國隊獲得冠軍。中國隊選手樊振東（右）在頒獎儀式上與中國乒協主席劉國梁擁抱。（新華社）

劉國梁表示，乒乓球是自己的事業和生命，不管在什麽位置都希望中國乒乓球事業好，「不同的身份、不同的位置責任不一樣，當球員是場上親自參與的感受，主教練是指導加布局，乒協主席最重要的是統籌。我覺得作為一個乒乓人我走到今天這個位置得益於黨和國家、體育總局，特別乒乓隊的培養。作為一個乒乓人，我們始終把國家利益、祖國榮譽看得高於一切，那麽最能體現國家利益、祖國榮譽的其實就是奧運會這個舞台」。

2025年4月18日，2025年國際乒聯男子及女子世界杯新聞發布會在澳門舉行。中國乒協主席劉國梁在新聞發布會上發言。（新華社）

2025年4月20日，「國球進公園」暨慶祝2025年世界乒乓球日活動在澳門大炮台公園舉行。中國乒協主席劉國梁（左）、中國乒乓球運動員梁靖崑參加活動。（新華社）

劉國梁坦承，乒乓球事業是靠很多代人共同努力，慶幸的是自己有機會體驗過各種身份，並見證了中國乒乓球的持續輝煌，特別是這幾年，無論是成績抑或乒乓球行業，都受到很大關注。

他表示，「有些人覺得可能是位置怎麽怎麽重要，但我覺得更多的是使命、責任，還有擔當。能放下這個擔子，調整一下身心，再重新學習，再照顧一下家庭，換一種身份，這是經過我深思熟慮的。中國乒乓球事業不僅僅是60多年長盛不衰，我們還希望它能夠一直持續100年，這中間需要多代人的努力，包括運動員、教練員。這裏面可能大家會有一些不舍，其實我也一樣。但是事業要發展，每個人也都要進步，讓年輕人迎接這個新的挑戰和機遇，做出新貢獻，這也是一種必然」。

劉國梁辭任中國乒協主席，王勵勤當選為新一任主席。（新華社）

王勵勤接任中國乒乓球協會新任主席，高元義、馬龍則擔任副主席。談及王勵勤和馬龍這兩位得意門生，劉國梁認為他們都是非常難得的人才，也非常看好兩人在新的管理崗位上的前景。

劉國梁表示，王勵勤在上海的體育行政部門任職13年，對於行政管理，體育行業的統籌發展，體育規律等方面都積累很多經驗，再加上有運動員的功底，從個人的素質、形象、政治意識、年齡等各個方面，都是比較適合。

馬龍除了成績之外，人品、形象、政治素質、大家的認可度、對乒乓球的熱愛對乒乓球藝術的理解都很好，「而且他更年輕，如果假以時日經過一些歷練，我覺得他們兩個都是非常難得的人才」。

2025年4月23日，中國乒乓球協會第十屆會員代表大會第二次會議在北京舉行。王勵勤為中國乒協新任主席，高元義、馬龍為副主席。新的乒協領導班子成員在會議後合影。（新華社）

劉國梁表示，中國乒乓球隊是偉大的團隊，有太多的冠軍，有太多的傳承，要管理或引領這樣一支球隊確實不是一件容易的事，「再強也需要有幾代人傳承才行，所以我感覺新班子也會有一個適應期。作為乒乓人，我還繼續為乒乓球事業發揮積極作用，只是在不同的位置去發揮，繼續為體育事業貢獻力量」。