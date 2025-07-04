山東艦訪港｜從2018到2025　美列根號訪港終成中美關係最後餘溫

解放軍海軍山東艦航母編隊於7月3日至7日訪問香港，並於週末向公眾開放參觀，吸引全港乃至國際目光。距離上一次中國航母遼寧艦來港已相隔八年，今次山東艦訪港意義重大，不僅是向香港市民展現國家軍事實力，亦是藉香港的國際舞台向全球「秀肌肉」。



香港因水域通達，在回歸前時常有各國軍艦停靠；但回歸後，海外軍艦靠港需獲中央批准，因此「能否訪港」也在某程度上成為各國與中國關係的晴雨表。上一次有航空母艦訪港，是2018年11月的美國「列根號」；而那場訪問，如今看來更像是中美貿易戰爆發後，兩國關係的「回光返照」。



我們來看看2018年發生了什麼。

中美貿易戰於2018年因特朗普對中國發動301調查，全面開打；亦是中美關係從競爭走向全面對抗的關鍵轉折。美國對進口自中國的部分貨物加徵25%的關稅，北京亦開始報復措施，雙方在經濟層面的裂痕快速擴大，但在軍事領域，似乎仍試圖維繫一點基本互信。

2018年11月，美國航母「列根號」訪港。吸引市民前去參觀的同時，美國5000名軍官亦分批上岸活動，與香港警務處和駐港部隊進行交流，同時探訪香港小學、遊覽香港。當時美國國防部表示，「香港港口訪問是美中軍方之間持續軍事交流的一部分」。同時也被認為是習近平和特朗普在當年G20峰會會面之前的「友善舉動」和「中美兩軍關係保持穩定的積極信號」。

（資料圖片／梁鵬威攝）

然而，這一積極信號也不過是自2018年年初兩國關係持續惡劣下的一次「回光返照」。

2018年初美國通過《台灣旅行法》，9月又批准對台軍售，金額達3.3億美元，包括F-16與C-130等戰機零件。美國國防部當時用「他國」形容台灣，稱「這項可能的軍售案會透過改進他國安全防禦能力，也有助於美國的外交與國防政策。」對此，中國外交部強烈抗議，指此舉「嚴重違反國際法與三個聯合公報」，要求美國「立即撤銷上述對台軍售計劃，停止美台軍事聯繫」。

2018年9月，中美關係持續惡化。當月，美國國防部公布，其B-52轟炸機接連飛越南海與東海；而美國國務院則於9月20日宣布，根據《以制裁反擊美國敵人法案》（CAATSA），對中國中央軍委裝備發展部及其部長李尚福實施制裁。

此輪衝突也迅速波及軍事交流與互訪安排。中方除了召回要去美國參加第23屆「國際海上力量研討會」的中國海軍司令員沈金龍外，更臨時拒絕美國兩棲攻擊艦「黃蜂號」（USS Wasp）訪問香港的申請。《華爾街日報》報道稱，北京的一系列作法是「為了表達不滿」。

同年10月，在南海海域，中美軍艦爆發驚險對峙。美國驅逐艦迪凱特號在南海執行「航行自由行動」時，中國「蘭州號」以不足45碼 (約41米) 的距離逼近、驅離，美方形容中方行為「不安全、不專業」，中方則反指美艦「侵犯主權」。這次事件，也許是南海局勢自2016年仲裁案後最接近擦槍走火的一刻。《紐約時報》也曾稱此為「懦夫博弈」，暗指中方「光腳的不怕穿鞋的」態度。

《紐約時報》也曾稱這次事件為「懦夫博弈」。

根據北京大學南海戰略態勢感知計劃報告（SCSPI），2018年美軍在南海展開至少10次針對中國的「航行自由行動」，出動4個航母打擊群、4個兩棲戒備大隊與大量戰略平台，試圖對中國實施戰略威懾。其中就包括11月訪問香港的列根號和被拒絕的黃蜂號。

從這些事件來看，2018年11月「列根號」訪港，或許正是中美之間最後一次公開展示「可控摩擦」的餘溫。至此之後，美國軍艦再未踏足香港，兩國關係亦全面惡化：華為孟晚舟事件爆發、媒體互逐、新館疫情相互甩鍋、科技晶片全面封鎖；在國安法實施後，美國更插手中國內政，取消香港特殊待遇、通過香港自治法......

在2022年裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中美兩軍更是長達16個月暫停對話；2023年11月「習拜會」後，雙方才又同意重啟軍事熱線，恢復溝通機制。但互信顯然未能完全修復。有分析認為，美中兩國在安全問題上的結構性矛盾 沒有絲毫改善，特別是在台灣問題上。

習拜會：2023年11月15日下午，中國國家主席習近平出席拜登為其舉辦的宴會後，兩人在費羅麗莊園散步交談。期間拜登向記者豎起拇指，表示會談進行得很好。（Reuters）

據《2024年美國在南海軍事活動不完全報告》統計，2024年全年，美軍艦共計5次穿越台灣海峽，雖較2023年的6次、2022年的9次、2021年的12次與2020年的15次略有減少，呈現頻率回落趨勢，但每次行動均伴隨高調輿論炒作。

報告還指出，儘管有紅海危機，令美軍在南海的軍事行動呈現減速跡象，但其聯盟體系的集體行動反而愈發頻密與深入：美日澳、美菲聯演持續強化，核心盟友如英國、加拿大的參與度穩定增長，甚至有更多非傳統亞太盟（如意大利、德國、荷蘭、法國）也積極加入南海與周邊水域的聯合軍事演訓。

更值得關注的是，2024年美軍在西太平洋的軍演設計明顯更具針對性。多場演習以「大國競爭」為背景，將中國作為假想對手，模擬多維戰場環境，設定具有高對抗性的科目，以提升美軍於西太的軍事威懾與實戰能力。

這樣的背景下，作為中美關係「晴雨表」的美艦訪港，在2018年後徹底中斷。2019年，中國更先後拒絕了美國「綠灣號」與「伊利湖號」的訪問申請。

美國航母離開的第7年，7月3日，由中國自主研製的國產航母「山東艦」首次訪問香港，開啟為期5日的日程，並開放公眾上艦參觀。進港時，山東艦上懸掛五星紅旗，海軍官兵於甲板排列出「國安家好」字樣，並在護衛艦湛江艦上高掛橫幅「熱烈慶祝香港回歸祖國28周年」。而今年也是《香港國安法》實施5週年，在這樣的時間點，山東艦訪港的訊號清晰直接：是國家軍事實力的自信展示，亦是國家主權的可視化體現。

7月3日，中國人民解放軍海軍山東艦編隊抵達香港。圖為山東艦官兵排出「國安家好」致意。（政府新聞處）

1997年回歸前，美國海軍艦艇訪港曾是常態，每年可達數十次，最高接近60次。對於美國來說，這裡是自由港，是在亞洲重要的補給地，更是中美之間保有的「戰略模糊空間」。但2020年國安法實施後，香港遭美國取消特殊地位，停止優惠待遇，限制軍民兩用科技輸港，並且繼續評估撤回其他特別待遇。

顯然，香港在中美軍事博弈中的角色已經轉變。「航母訪港」不僅僅是軍事交流，亦是國家治理、主權的一部分——「一國兩制」下的香港，是中國的主場。

值得一提的是，在美國「列根號」於2018年訪港的同一年，中國的山東艦才剛完成第三次海上試驗；一年後，它正式在海南交付服役，自此成為中國海軍的主力戰力之一。

今年6月底，山東艦與遼寧艦首次聯手組成雙航母編隊，進入西太平洋，突破第二島鏈進行實戰化訓練，引發美日等國的全程監控與高度關注。訓練期間，雙航母全程處於高度戒備狀態，艦載戰機多次升空應對各類情況，最終圓滿完成演習任務。6月30日，訓練結束後，山東艦啟程返航，於7月3日「回家」抵達香港。

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從2018到2025，香港的角色轉變也像一面鏡子照向國際變局。

2015年，美國「斯特蒂姆」號曾停靠上海港口，與中國軍官進行演習搜救，還舉辦籃球比賽；2016年，美國「藍嶺號」再次到訪上海吳淞口，舉行交流活動。而在2015年，中國中國海軍152艦艇編隊繼也連續2次到訪美國，第二次更停靠在美海軍太平洋艦隊總部珍珠港。

此後，中美軍艦同時停靠一地已經是去年的12月。2024年12月，美軍驅逐艦時隔8年首度停靠柬埔寨西哈努克港，與30公里外雲壤海軍基地的兩艘中國巡防艦「狹路相逢」，形成中美兩國軍艦同時出現在柬埔寨的罕見景象。看似「偶遇」，但在地點、時機和部署上，皆反映了中美在印太地區競逐影響力上的較勁對峙。

7月3日，正當山東艦訪港引發全球焦點之際，美國海軍核動力航母「喬治·華盛頓號」（USS George Washington）也同日抵達菲律賓馬尼拉港。中國南部戰區也於同一日宣布，在中國黃岩島領海領空，及周邊區域進行戰備警巡。自六月起即持續加強海空域巡邏，強調「堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海地區和平穩定」。

雖然「南海战略态势感知计划」（SCSPI）主任胡波曾表示，「2023年美军在南海平均待到10天以上甚至有一个多月。美国主要是达到战略上的目的，并不是说真的要过来打仗。」但不論美國是戰略威懾還是將中國作為假想敵軍演，香港從美國航母「最後一次訪問」的地點，變成中國航母回家的第一站，就足以說明世界秩序正在悄然轉場。