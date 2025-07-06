尿袋新規｜深圳品牌羅馬仕宣布停工6個月　曾被傳倒閉拖糧

據內媒報道，7月6日，深圳尿袋品牌羅馬仕正式發佈停工停產文件：2025年7月7日起持續6個月。除召回相關員工外，其餘員工停工停產。



涉事尿袋外觀。（微博）

曾涉港航回港航班上起火燒毀行李架 傳「倒閉」「拖糧」

據此前報道，6月16日，深圳移動電源品牌羅馬仕（ROMOSS）緊急宣布回收3個型號的部分移動電源，約49萬台，指極少數產品在極端場景下可能產生燃燒風險，存在安全隱患。

回收產品型號。（封面新聞）

據法國航空事故調查局公布的3月20日杭州飛香港HX115航班起火調查文件，該事故是由充電寶的熱失控引起的，該充電寶已被證實為羅馬仕品牌。

6月26日，中國民航局此前發佈緊急通知指，自6月28日起，禁止旅客攜帶沒有3C標識、3C標識不清晰、被召回型號或批次的充電寶乘坐境內航班。

乘客及空姐不斷向行李架倒水滅火。（影片截圖）

隨後有傳聞指羅馬仕「倒閉」「拖糧」，7月3日，深圳羅馬仕科技有限公司官方微博發文稱：沒有倒閉，感謝關心。定將努力解決所有朋友、用戶及合作夥伴的一切問題。

正式通知將停工停產6個月

7月6日凌晨，羅馬仕正式通知將停工停產6個月，員工停工停產首月公司將按照約定的標準正常支付員工工資，次月起將嚴格依據《廣東省工資支付條例》第三十九條規定執行，應當按照不低於當地最低工資標準的百分之八十支付勞動者生活費（編按：以深圳市最低工資標準為例，則為2520x80%=2016元人民幣發放）。

停工公告。（新京報）

有員工向內媒透露，每月第一周是公司正常發放工資的時間，但至今並未收到6月工資。此外，今日凌晨發放的關於停工停產的通知並未經過員工代表大會通過並簽字，幾乎所有普通員工都不清楚相關細節。