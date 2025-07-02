能拯救地球卻不能上飛機！多名《流浪地球2》粉絲當場棄千元尿袋

中國民航局規定，自6月28日起禁止旅客攜帶沒有3C（China compulsory certification，中國強制認證標誌）標識、3C標識不清晰、被召回型號或批次的充電寶（尿袋；行動電源）乘坐境內航班。



多名內地旅客稱，自己攜帶的電影《流浪地球2》周邊充電寶在登機時被安檢人員攔下，只能自棄。這款充電寶最高售價近千元（人民幣，下同），不禁自嘲「拯救地球的『密鑰』，現在連飛機都登不上」。



《流浪地球2》周邊充電寶被機場安檢扣下。 （網絡圖片）

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內媒《上游新聞》 報道，多名旅客反映，該款充電寶「安檢過不了，機場不能寄存，想寄快遞也被拒絕」。

這款由閃極科技（深圳）有限公司與《流浪地球2》聯名推出的充電寶，名為「互聯網主機密鑰」，因高度還原電影中啟動行星發動機的道具設計而風靡一時。

27.8厘米的超長機身配備可滾動3萬位密碼的紅色顯示屏，該衍生周邊系列在眾籌階段就創下了1.2億元銷售額，二手市場溢價曾高達300%，高配版充電寶售價一度從標價299元炒至999元。

公司：2023年發售 當時3C認證尚未生效

閃極科技（深圳）工作人員回應稱，該產品是2023年發售，外觀確無印刷3C標誌，「這是因為當時國家強制性3C認證尚未生效，這不代表產品存在安全隱患或者不符合當時的安全標準」。

報道指，該款充電寶無3C標識，但刻有其他如FCC、CE、UKCA認證，代表該產品在美國、歐盟、英國等地符合當地對於移動充電電源安全、健康要求的准入規範，意味著若搭乘國際航班，該充電寶登機暫不受阻。