尿袋回收｜電芯供貨商安普瑞斯被指涉事　無錫市監局正調查

內媒《澎湃新聞》報道，近日安克、羅馬仕等品牌發佈公告，宣布回收存在安全隱患的充電寶（香港稱尿袋），有消息指此次召回與電芯供貨商安普瑞斯違規更換電芯隔膜材料，6月30日上午，無錫市市場監督管理局職員表示，目前正在調查中，後續會統一對外發佈。



可以登機的尿袋不僅要帶有3C標識，而且還要符合容量規定。（網上圖片）

不少沒有3C認證的充電寶只能被留在機場。（新聞晨報）

據羅馬仕、安克此前發佈的召回公告，召回原因是充電寶的電芯存在原材料變更，導致存在極端情況下或有燃燒風險。據報道，兩家企業召回充電寶的原因為使用了安普瑞斯（無錫）有限公司提供的材料，導致出現相關問題。有消息指，向眾多充電寶企業供貨的電芯安普瑞斯，其代工廠存在違規更換電芯隔膜材料的情況。

根據國家質量認證中心查詢結果，安普瑞斯的11項3C證書現狀態為「暫停」，證書狀態的修改時間均為2025年6月10日，涉及的產品包括鋰離子電池、二次鋰離子電池、可充電鋰離子電芯、可充電鋰離子聚合物電池等。

但內媒記者採訪了解到，從26日起已經有很多機場開始執行這一政策，不少沒有3C認證的充電寶只能被留在機場。（新聞晨報）

公開資料顯示，安普瑞斯成立於2014年，位於江蘇無錫，是一家從事計算機、通訊和其他電子設備製造業為主的企業。截至2023年，安普瑞斯在國內的累計生產鋰電池數量就突破1億隻。在充電寶領域，安普瑞斯是安克、羅馬仕、小米、綠聯、倍思等眾多充電寶品牌的電芯供貨商。

6月27日，安普瑞斯一位工作人員回應指，公司有生產電芯，都是按相關規定生產的。至於網傳的相關問題，市場監管部門正在調查中。6月30日，無錫市市場監督管理局工作人員表示，目前正在調查中，後續會統一對外發佈。