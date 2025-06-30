尿袋不合規買3C貼紙過安檢？　網售過千張僅¥0.9　購物平台急下架

中國民航局規定，自6月28日起禁止旅客攜帶沒有3C（China compulsory certification，中國強制認證標誌）標識、3C標識不清晰、被召回型號或批次的充電寶（尿袋；行動電源）乘坐境內航班。

不過，有網民發現網購平台上有商家售賣3C認證標籤貼紙，只需幾毫（人民幣，下同）就能買到過千張貼紙。



《中國青年報》報道，有網民發現購物平台上有商家售賣3C認證標籤貼紙，被問到是否可以貼在行動電源上，客服均說出肯定的回答。不過，相關商品現已全部下架。

內地網購平台上有商家售賣3C認證標籤貼紙，幾毫就能買到過千張貼紙。（微博＠耳機林sir）

另據《封面新聞》報道，有網民爆料稱，二手交易平台上有商家公然提供3C認證刻字服務，毫不掩飾以「3C標誌認證，3C刻字，充電寶刻字」「充電寶打鐳射標，3C認證」等為題，宣稱貼上就能讓充電寶登機。

業內人士表示，網購平台上銷售的3C貼紙多為無資質廠商仿製，商家常以「裝飾貼紙」為名規避審核，或盜用其他產品證書編號上架，實質構成偽造認證標識行為。若消費者購買後貼於未認證產品上，將涉嫌「冒用認證標誌」，涉事產品可被查封。

內地網購平台上有商家售賣3C認證標籤貼紙。（中國青年報）

內地網購平台上有商家售賣3C認證標籤貼紙。（中國青年報）

河南澤槿律師事務所主任付建律師認為，根據《中華人民共和國認證認可條例》第六十條，自行製定的認證標誌的式樣、文字和名稱，與國家推行的認證標誌相同或者近似，或者妨礙社會管理，或者有損社會道德風尚的；責令限期改正；逾期未改正的，處2萬元以上10萬元以下的罰款。

付建認為，3C 認證貼紙是 3C 認證的一種表現形式，售賣 3C 認證貼紙屬於偽造、變造認證標誌的違法行為，購買後用於無認證產品上以冒充合格產品也屬違法。