男子收養5歲女後長期性侵　警調查揭男子還侵害4女童　被判死刑

據《北京日報》報道，一名顧姓男子因長期性侵未成年養女，又被查明還對其他4名未成年女孩實施了性侵害，因犯強姦罪、猥褻兒童罪，被法院判處死刑。



顧男收養5歲女童小優（化名）不久，利用共同生活的便利，長時間、多次姦淫小優。直至小優上中學，和同學談了自己被侵害之事。同學便向班主任反映，班主任立即向學校政教處主任匯報，政教處主任向小優了解情況後，又向校長匯報，並求助司法所，司法所工作人員前往派出所報警。

經警方查明，除了小優，顧某還對其他4名未成年女孩實施了性侵害。最終，顧某因犯強姦罪、猥褻兒童罪，被法院判處死刑。

示意圖。（視覺中國）

據報道，內地近年一些未成年人受侵害線索有相當比例來源於醫院或學校，相關案件得到迅速偵辦，醫生和老師主動履行「強制報告」的義務起了關鍵性作用。

2020年5月，最高人民檢察院等九部委出台《關於建立侵害未成年人案件強制報告制度的意見（試行）》，要求密切接觸未成年人行業的各類組織及其從業人員，在工作中發現未成年人遭受或疑似遭受不法侵害以及面臨不法侵害危險，應當立即向公安機關報案或舉報。