男子毆妻後發生性關係　被告強姦檢方審查　婚內強姦如何界定？

內蒙古一名40歲男子毆打妻子後，與其發生性關係，翌日卻被妻子以強姦為由報警。目前，案件已處於檢方審查起訴階段。男子姐姐對此十分疑惑，「夫妻同房怎麽能算強姦?」



據《大皖新聞》報道，今年40歲的劉軍是內蒙古額爾古納市人，2010年與妻子登記結婚。劉軍的姐姐劉女士介紹，二人婚後育有一子，「劉軍在一間農場返工，吃住在宿舍，平時回家較少，每年冬天到翌年春天才在家中呆得多，夫妻感情還可以。」

惟一年前，劉軍懷疑妻子婚內出軌，將錄音筆藏放在臥室，並記錄到妻子和另一名男子一起糟踐他的話。劉女士介紹，今年3月，夫妻倆因此事發生爭吵，「我弟受不了，確實動手打了她，但又後悔了，因為不想這個媳婦離開他，想哄哄她，二人發生了關係，錄音筆錄下了全過程，女方當時沒說不同意，但是她第二天報警告我弟強姦，說自己不願意。」

劉女士提供的一張拘留通知書顯示，2025年3月23日，額爾古納市公安局將涉嫌強姦罪的劉軍刑事拘留，現羈押在額爾古納市看守所。數月來，劉女士一直在為此事奔波。

2025年3月23日，額爾古納市公安局將涉嫌強姦罪的劉軍刑事拘留。（大皖新聞）

至於婚姻存續期間的強姦行為應該如何界定?內地律師介紹，「婚內強姦」一直是一個較有爭議的話題。但法律明確，強姦罪的核心是「違背婦女意志」，因此婚姻關係並非「免責金牌」。即便夫妻，若以暴力、脅迫或其他手段強行發生性行為，仍可能觸犯刑法。

而在司法實踐中，婚內強姦認定趨嚴，但婚姻破裂時更傾向保護女性權益。離婚訴訟期間的「婚內強姦」案已有判例。上述案件中，劉軍的行為是否符合「違背婦女意志」，需結合暴力證據(傷情鑒定)、雙方關係狀態(是否實質破裂)及女方當時真實意願綜合判斷。

律師還稱，婚姻中的「性義務」以自願為前提，任何以暴力、脅迫或其他手段強迫的行為，無論是否在婚姻內，都可能構成犯罪。法律對女性性自主權的保護，不會因「夫妻關係」而有所削弱。