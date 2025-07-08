美國務卿給達賴喇嘛賀90歲生日　外交部促認清涉藏問題敏感性

十四世達賴喇嘛日前迎來90歲生日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）發文祝賀，並稱「支持藏人不受干預自由選擇宗教領袖的權利。」對此，外交部發言人毛寧在周二（7月8日）舉行的例行記者會上表示，西藏事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。



毛寧表示，西藏事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。（外交部官網）

毛寧表示，眾所周知，十四世達賴並不是單純的宗教人士，而是一個披着宗教外衣從事反華分裂活動的政治流亡者。他和所謂的「西藏流亡政府」根本無權代表西藏人民，更無權決定西藏的前途命運。

毛寧指出，在新時代黨的治藏方略指導下，今天的西藏經濟蓬勃發展，社會和諧穩定，文化傳統得到保護和弘揚。各族人民包括宗教信仰自由、使用和發展本民族語言文字的自由在內，各項權利和自由得到充分保障。國際社會對此有目共睹，美方無權指手畫腳。

十四世達賴喇嘛。（網上圖片）

毛寧表示，「我們敦促美方充分認清涉藏問題的重要性和敏感性，認清達賴集團反華分裂本質，恪守在涉藏問題上所做承諾，停止插手涉藏問題，停止以任何方式向『藏獨』勢力發出錯誤信號。」

周日（7月6日），十四世達賴喇嘛迎來90歲生日。魯比奧發布聲明祝賀，還稱「美國繼續堅定地致力於促進對西藏人人權和基本自由的尊重。我們支持為保護其獨特的語言、文化和宗教遺產所做的努力，包括他們在不受干涉的情況下自由選擇和崇拜其宗教領袖的能力。」