中國限制採購歐盟醫療器械　業內：500萬以上設備國產替代率超5成

中歐貿易爭端升級。7月3日，中國宣布，自7月6日起在預算金額為4500萬人民幣以上的醫療器械公共採購案中排除歐盟企業，以回擊歐盟在上個月對中國公司實施的類似禁令。醫療器械是「中國製造2025」中的重點項目之一，然而中國近10年在醫療器械上的發展仍受限於跨國巨頭市場壟斷、品牌信任度不足、外國市場准入壁壘等問題。尤其歐盟的西門子、飛利浦等依舊在全球佔大量份額，此次限制採購歐盟醫療器械，對中國影響有多大？



中國財政部7月6日發布通知，根據有關法律法規，經批准，財政部決定在政府採購活動中對部份自歐盟進口的醫療器械採取相關措施。採購人採購預算金額4500萬元人民幣以上的醫療器械時，確需採購進口產品的，在履行法定程序後，應當排除歐盟企業（不包括在華歐資企業）參與。對於參與的非歐盟企業，其提供的自歐盟進口的醫療器械占比不得超過項目合同總金額的50%。

商務部發言人當日同步表示，歐盟委員會於2025年6月20日出台措施，限制中國企業和產品參與其醫療器械公共採購，持續在公共採購領域對中國企業設置壁壘。歐方不顧中國釋放的善意和誠意，仍一意孤行，採取限制措施，構築新的保護主義壁壘。因此，中方不得不採取對等限制措施。

此圖拍攝於2025年2月16日，德國企業西門子（Siemens）的標誌。（Reuters）

對於中方此次對歐盟採取的限制性措施，內地官媒《環球時報》引述相關人士觀點表示，反制措施已考慮到目前國內醫療器械行業的發展現狀，對歐盟高端醫療器械廠商的影響會比較大。

在廣州從事醫療器械生意的徐先生稱，從整個醫療器械的市場份額來看，自歐盟進口的醫療器械市場份額處於縮減狀態。以徐先生的公司為例，目前，進口醫療器械僅占公司業務量的四成，而自歐盟進口的醫療器械僅占一成，其余三成來自於美國廠家。

據報道，此次將採取相關措施的自歐盟進口的醫療器械共有50種，其中既包括一些日常醫用器械，也包括醫用磁共振設備、醫用X線診斷設備等高端大型醫療設備。「通知」規定明確提出，該政策適用的條件包括「政府採購活動」，「採購人採購預算金額達4500萬元人民幣以上」，且排除的歐盟企業不包括在華歐資企業。

徐先生介紹，通常而言，政府採購、預算達到4500萬的歐盟醫療器械集中於高端設備，比較具有市場優勢的主要是核磁共振儀、CT機、IVD平台等高端影像設備。這些設備以西門子、飛利浦等品牌較為知名。但為了打破外國壟斷，國內醫療器械企業近些年就已經開始佈局相關產業。比如聯影醫療、東軟醫療等國內醫療器械企業的高端影像設備均已走向市場，在政府集中採購中占比逐漸增加。

中國首台國產體外膜肺氧合系統（ECMO）獲批上市。（視覺中國）

因此，徐先生表示，考慮到具有可替代性，限制自歐盟進口的這些高端醫療影像器械並不會對中國的醫療行業本身造成太大影響，但是對於歐盟的高端醫療器械廠商而言，影響較大。此外，即使部份設備，如人工臟器及功能輔助裝置，歐盟有技術優勢，但因其價格高昂，其他非歐盟國家的產品也可填補市場。因此，相關限制措施最終會「精準」影響歐盟廠商。

報道指出，根據中國醫藥保健品進出口商會數據，2024年，中國醫療器械進口額為358億美元，同比下降4.7%。且中國醫療器械行業在研發領域不斷發力，整體研發水平顯著提高，國產醫療器械在品質與口碑方面均取得了長足進步。

國產大型醫療設備的崛起，被業內人士認為是此次中方對歐盟國家生產的醫療器械採取相關限制措施的底氣之一。廣州艾力彼醫院管理中心主任莊一強介紹稱，目前廣泛應用於中國醫療行業的國外大型醫療設備品牌主要為美國的通用電氣、荷蘭飛利浦和德國西門子，但中國的大型醫療設備國產替代進程正在穩步推進。

莊一強表示，目前500萬元左右這一檔的醫療設備，國產替代率可達60%到80%左右，而對於1000萬元以上的大型醫療設備，國產替代率約30%到50%，即便完全不進口，所需的1000萬元以上的大型醫療儀器設備約有一半可實現國產化。

2025上海國際醫療器械及國際養老產業展，微創醫療、微創手術、手術機械人。（視覺中國）

莊一強進一步表示，中國目前在中低端手術機器人領域已實現國產化，而高端第四代手術機器人仍需進口。在放療設備領域，重離子加速器、直線加速器等國際先進的定向靶向放療設備，雖有一定國產進展，但與國際先進水平尚有差距。而CT和核磁設備的國產替代率相對較高，但對於PET-CT等高端設備，國產替代率仍然較低。

在未來2到3年內，國產替代率有望進一步提升，屆時，對進口先進設備的依賴將僅局限在極少數醫療儀器設備上。

高端醫療器械是「中國製造2025」中的其中一項，部份領域實現從「陪跑」、模仿到創新自主的跨越。據中國電子信息產業發展研究院旗下賽迪顧問2024年底發布的一份報告預計，「十五五」時期，中國高端醫療器械市場規模有望達2.27萬億元左右，將占全球市場的28%。未來國產自給能力將有望提升，「出海」成為大勢所趨；同時助力國產品牌加速進入醫院。另外，隨著人工智能的大規模應用普及，中國有望在部份高端醫療器械領域實現彎道超車，用新的方法替代傳統方法。